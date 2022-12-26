Путлер хочет "щелкать" Петриоты. Больше о "пабеде" россиян, которая превратилась в "побег", расскажет и покажет Анна-Ева Мельник в программе "Конец спецоперации".

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ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В которой журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.