КонЕц спЕцопЕрациИ 18.00: РФ готовит денацификацию Казахстана
Время "денацификации" в Казахстане Программа "Конец спецоперации" в 18.00 РФ обнаружила "нацистов" в Казахстане. "Асвабадителей", там достойно встретят. Захарова в слезах и биолаборатории в Украине вышли на новый уровень: битва христианства с дьяволом
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ВСУ бьют "вторую армию мира", поэтому "непобедимая Россия" ищет способ выжить. Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Это – авторская программа Анны-Евы Мельник. В которой журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.
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