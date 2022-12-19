КонЕц спЕцопЕрациИ 18.00: РФ готовит денацификацию Казахстана

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ВСУ бьют "вторую армию мира", поэтому "непобедимая Россия" ищет способ выжить. Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Это – авторская программа Анны-Евы Мельник. В которой журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.