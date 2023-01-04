Смотрю на газовую статистику в ЕС и радуюсь. В Германии заполнение газовых хранилищ почти 90%, в ЕС в целом – 83%. Год назад – только представьте – было на 30% меньше. И это стало одним из ключевых факторов решения Путина начать с нами войну. Он полагал, что Евросоюз без России никак. А оказалось, что зависимость от России блокирует путь в будущее и убивает Европу как старого наркомана и дает зарабатывать российской мафии.

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Европа как сфера энергетического влияния РФ больше не будет. Энергетический год начался хорошо

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Цена на газ в ЕС также упала ниже довоенного уровня. Здесь нам даже Бог погоды помогает. Более того, теплая зима уже частично решила проблему газа на следующую зиму, ведь в хранилища посреди зимы стали закачивать больше газа, чем потребляют — и это посреди зимы! Этот год может и должен стать концом России как энергетической империи. Европа как сфера энергетического влияния РФ больше не будет. Энергетический год начался хорошо.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины

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