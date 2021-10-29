Конец режима Путина и страшная мясорубка, - Арестович о возможном полномасштабном вторжении России
Россия не будет открыто атаковать Украину и не пойдет на полномасштабное вторжение
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает 24 канал.
Даже если бы Россия хотела разрешить длительный конфликт, она не сделала бы это путем полномасштабного вторжения, считает Арестович. Так Кремль не решит свои политические задачи военным путем.
“Любое полномасштабное вторжение в Украину означает конец боеспособности российских вооруженных сил и возможный конец режима Путина. Они не способны победить нас. Это будет страшная мясорубка, стратегический тупик, нам не будет однозначно весело”, – сказал Арестович.
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