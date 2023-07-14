Несмотря на то, что Путин не хочет заканчивать войну с Украиной и выходить из украинских территорий, динамика событий показывает, что, похоже, близится конец игры. Неудачи Москвы на фронтах и невозможность получить инициативу, которая может резко увеличиться после наступления украинской армии, способна в ближайшем будущем определить дальнейшую судьбу российского диктатора.

Однако в Российской Федерации нет харизматичного государственного деятеля, который по окончании путинской эпохи был бы готов со своей командой перехватить власть. Есть лишь пестрый политический набор из кровожадных разжигателей войны и амбициозных псевдолибералов, которые будут тянуть одеяло власти на себя, когда Путин, тем или иным образом, будет отстранен от руководства страной.

В итоге это может закончиться тем, что в этом непримиримом противостоянии Россия сама себя разорвет в клочья.

Российская Федерация никогда даже во время правления Михаила Горбачева не была настоящей демократией. Попытка же имитирования достижения этого во время президентства Бориса Ельцина лишь породила еще одного тоталитарного правителя – Путина. Россиянам импонируют сильные лица, обещающие безопасность, одновременно грабя ресурсы России и уничтожая любое инакомыслие. Похоже, все это уже заложено в национальном генном коде московитов.

Россияне – это нация, которой всегда нужен тиран.

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Поэтому заверения некоторых нынешних российских оппозиционных политиков, что после Путина может появиться "новая демократическая Россия", звучат как оксюморон. Нет в их истории и культуре подобных примеров, и никогда не было. Российское население имеет совершенно иное мировоззрение, а все общество пронизано коррупцией и кумовством.

И здесь главное для коллективного Запада – не допустить ту же фундаментальную ошибку, которую он совершил в 1991 году после развала Советского Союза. Очеловечивание Российской Федерации невозможно. Ведь Россия абсолютно несовместима с западноевропейскими ценностями, поддерживаемыми Европейским Союзом. А очередная попытка увидеть в глазах преемника Путина желание сделать Россию цивилизованным государством даст ей только еще одну передышку, за время которой она снова успеет подготовиться к следующей войне.

Это уже было, когда Соединенные Штаты и Европейский Союз после распада СССР пытались всячески поддержать Россию и вовлечь ее в мировую цивилизацию. А включение русской Федерации в G7 восьмым ее членом стало вообщем беспрецедентным шагом в мировой геополитике. Какой диктатор потом оценил слабость западного сообщества. Что, по сути, и подтолкнуло его к попытке любой ценой вернуть РФ статус сверхдержавы, имевшего когда-то СССР, и возродить сам Советский Союз.

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После проигрыша СССР в холодной войне Америка и Европа очень старались, пытаясь показать Москве, что у нее есть шанс стать союзником Запада, и пытались поощрить РФ к демократии, однако из этого ничего не вышло.

Теперь революция в России способна привести к гражданской войне и разборкам различных оккупированных империей наций. Ведь границы между автономными республиками РФ создавались власть имущими по собственному усмотрению, и теперь могут обжаловаться теми, кто с ними не согласен. Поэтому вместо 20 или 30 новых независимых государств на разорванной карте Российской Федерации могут возникнуть столько же маленьких Северных Корей, которые создадут большие проблемы для международного сообщества, если уж сейчас не начать думать о том, как избежать конфронтации между ними. Как и над тем, как не допустить того, чтобы Китай не присоединил к себе силой огромные территории Дальнего Востока и Сибири, включая стратегические порты Владивосток и Находку.

Если ситуация будет развиваться таким образом и дальше, то Россия (или то, что в итоге от нее останется) сильно пострадает от политической нестабильности в течение следующих нескольких лет по многим причинам. И не в последнюю очередь из-за силового отстранения Путина от исполнения роли "верховного лидера" и вероятных экономических потрясений в начале следующего 2024 года.

Если же новым пришедшим на смену путинским российским элитам удастся договориться с США и Европой о сохранении целостности своего государства, то на это можно будет согласиться только в обмен на добровольный отказ Российской Федерации от своего ядерного статуса и уменьшение регулярной армии до численности не более 100 тыс. военнослужащих.

Однако чтобы не случилось в России дальше, ее будущее будет запутанным и непредсказуемым. Страны Запада должны быть готовы к широкому спектру вариантов и возможным результатам развития событий в РФ после победы Украины.

Парадоксом окончания путинской геополитики может стать, что преемникам Путина придется просить у Америки и Европы помощи в противостоянии с Китаем. Ведь несмотря на то, что в Москве постоянно выдают Пекин за своего союзника, реальность диаметрально противоположна. Китай ожидает в свое время и вместе с Индией и Филиппинами уже отменил основные соглашения о закупке оружия у России.

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В Кремле предпочитают закрывать глаза, что в Китайской Народной Республике снова начинают делать заявления об "аннексии Амура" и намерении вернуть себе аннексированную Россией Восточную Сибирь. Между тем, эти заявления китайцев имеют под собой серьезную почву. Поскольку российская аннексия полностью лишила Китай доступа к Японскому морю, а следовательно, и к Тихому океану, эти территории имеют большое экономическое и военное значение, а не только затрагивают пораженную национальную гордость. Китайские карты уже показывают восточно-русские города с китайскими названиями. В то время как путинская армия находится на расстоянии 10 тыс. км и ведет проигрышную кровавую войну в Украине, китайцам остается только пройти через границу и занять эти земли.

Хотя возможен и другой вариант.

Когда Китай, оценив свои шансы тихо завладеть огромными кусками малонаселенной и богатой ресурсами восточной России, будет действовать не так торопливо. Китайские фирмы уже делают это на практике, подкупая местных чиновников, чтобы те посмотрели в другую сторону, когда они привлекают огромную рабочую силу для вырубки лесов и уничтожения местной дикой природы, чтобы обеспечить очень нужные ингредиенты как для ресторанов, так и для нетрадиционной медицины. .

Австралия шла по тому же пути, когда китайцы скупили девять миллионов гектаров австралийской земли в глубинке страны-континента, прежде чем в Канберре поняли, что Китай пытается построить страну внутри страны. Австралийцам понадобилось много времени, чтобы осознать, что происходит, и прекратить это. Но при путинском режиме Россия не сможет остановить китайскую экспансию на свои территории.

Хотя китайская иллюзия получения статуса мирового гегемона может также дорого обойтись КНР, как и России. Незападный мир, в частности Азия, сейчас решительно движется в западную сторону. Япония, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам, Филиппины имеют базы США. Вьетнам планирует расширить свою американскую базу, а Таиланд и Индонезия ведут переговоры с Соединенными Штатами по таким базам. Часть этих стран входят в оборонную геополитическую Ассоциацию Юго-Восточной Азии (ASEAN), которая вместе с США обеспокоена попыткой Китая доминировать в регионе и особенно в Южнокитайском море.

Ни Китаю, ни России не удастся вытеснить США из Азиатско-Тихоокеанского региона, ни получить такой же, как у Америки, статус сверхдержавы. Мир, как это уже более тридцати лет, и в дальнейшем будет оставаться однополярным. А сближение позиций Америки и Европы во время войны России в Украине открывает совершенно новые перспективы североатлантического единства, о которых невозможно было думать до этого.

Россию нужно подвинуть на ее законное место в списке стран третьего мира и держать там, пока она не примет более демократический стиль правления и не сможет жить в мире со своими соседями.

Если же Россию не добить сейчас и она останется во всех своих предыдущих размерах, то после изгнания российских захватнических войск из Украины произойдет "оперативная пауза", в ходе которой Россия возобновит свою разбитую армию. А затем, укомплектованная кремлевской версией гитлерьюгенда, Российская Федерация будет искать слабые места в обороне Украины и Европы и возобновит свою войну с Западом. Чтобы этого избежать, нужно как можно быстрее принять Украину в НАТО, избежав противодействия Венгрии и Турции и проголосовав за это решение большинством голосов государств-членов Североатлантического альянса.

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Судя по извергаемой Кремлем ядерной риторике и полному неуважению режима Путина к государствам без ядерного оружия, о чем свидетельствует игнорирование им Будапештского меморандума, Россия продолжает быть кошмаром глобальной безопасности. Разведывательные западные структуры хорошо знают, где находится ядерное оружие. Поэтому действия на опережение, если РФ разделится на минигосударства, и взятие под свой контроль всего ядерного арсенала бывшей России должно стать абсолютным приоритетом для США и ЕС.

Неотвратимость военного поражения в Украине и постоянное увеличение санкций означает, что у России нет будущего. РФ теперь вынуждена продавать свою нефть только с огромной скидкой, чуть выше себестоимости, что приводит к значительному падению доходов, а война в Украине требует огромных дополнительных расходов.

Чтобы восстановить хоть какие-то свои контакты с Западом и не быть съеденным Китаем живьем, Российское государство (или по крайней мере и его часть, которая не будет немедленно оккупирована КНР), должна будет согласиться на выплату репараций для Украины, что означает залог своей нефти, газа, алмазов и продажи золота на несколько поколений вперед. Также миллиарды долларов Путина плюс замороженные российские активы на Западе внесли бы значительный вклад в общее количество репараций.

Гражданская война и изменение режима обычно приводят к улучшению, но не в случае с Российской Федерацией. Россия является Россией, какой она всегда была. Путин – только последний ее "царь". России после Путина вряд ли удастся избежать политического коллапса. И для нас очень важно, чтобы этот коллапс не перекинулся на Украину или другие европейские государства.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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