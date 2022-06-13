Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Если раньше я говорил о том, что Россия распадется, то я исходил из того, что ситуация остается мирной. Россия хоть и дикая страна, однако там должны понимать, что значит война. Но откровенно скажу, я ошибался. Я не мог предвидеть, что Россия может пойти на широкомасштабную войну против Украины. Я ссылался на военных экспертов, которые в один голос говорили, что такими силами и подготовкой нельзя вступать в войну, а тем более захватить Украину. Зайти можно, а вот выйти - нет", - объяснил Огрызко.

Огрызко добавил, что война против Украины, которую начал Путин, будет означать крах для Российской Федерации.

"Путин, а точнее путинский режим, живым из Украины не выйдет. Этот процесс, который должен закончиться где-то через 20 лет, закончится после войны. Экономика России даже в мирное время уже никого не интересует. А во время войны и санкций, которые уже Сейчас российская экономика уже потрескивает, а трещать она начнет где-то в конце осени, поэтому, если ситуация не будет меняться кардинально, то России осталось существовать совсем недолго. вами и представить не можем", - добавил Огрызко.

Глава Верховной Рады Украины заявил, что хуже унижать Россию, чем это делает Владимир Путин, очень сложно

Канцлер Германии продолжает телефонные разговоры с президентом России, чтобы напомнить, что развязанная Россией война против Украины не будет иметь успеха

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb