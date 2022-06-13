Конец путинского режима совпадет с распадом России. Украина становится приговором для Кремля, - Огрызко
Дипломат Владимир Огрызко считает, что война, которую Путин развязал против Украины, приведет к свержению его власти и распаду Российской Федерации
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Если раньше я говорил о том, что Россия распадется, то я исходил из того, что ситуация остается мирной. Россия хоть и дикая страна, однако там должны понимать, что значит война. Но откровенно скажу, я ошибался. Я не мог предвидеть, что Россия может пойти на широкомасштабную войну против Украины. Я ссылался на военных экспертов, которые в один голос говорили, что такими силами и подготовкой нельзя вступать в войну, а тем более захватить Украину. Зайти можно, а вот выйти - нет", - объяснил Огрызко.
Огрызко добавил, что война против Украины, которую начал Путин, будет означать крах для Российской Федерации.
"Путин, а точнее путинский режим, живым из Украины не выйдет. Этот процесс, который должен закончиться где-то через 20 лет, закончится после войны. Экономика России даже в мирное время уже никого не интересует. А во время войны и санкций, которые уже Сейчас российская экономика уже потрескивает, а трещать она начнет где-то в конце осени, поэтому, если ситуация не будет меняться кардинально, то России осталось существовать совсем недолго. вами и представить не можем", - добавил Огрызко.
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