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Конец национализма, кто убил Аллу Горскую и маты для малышей – 5 книг не для слабых или малодушных

17 июня, 2023 суббота
08:06
Статьи

Книги в этой подборке – из разных областей жизни: политической, военной, семейной, но все они объединены одной идеей. Чтобы достойно прожить жизнь – не обязательно подчиняться социальным нормам, главное – оставаться собой, и тогда даже смерть будет продолжением вашей истории. А уже сочетание опыта прошлого, прошедшего проверку временем, с современными достижениями поможет всем нам использовать даже "детскую" психологию для эффективности боевых действий в сегодняшней "мирной" жизни

…Кажется, о своем собственном, украинском национализме мы все знаем точно. Братство Тарасовцев, "Самостоятельная Украина" Николая Михновского, в конце концов его таки харьковская "Слобожанщина" 1902 года (а полтавский "Хлебороб" 1905-го), которая стала первой украинской газетой на Приднепровье. Таким образом, Харьков давно и надежно считается колыбелью украинского национализма.

"Молодая Европа" Джузеппе Мадини

До недавнего времени, правда, это первенство делили та же Слобожанщина и Галичина, где, между прочим, издавались почти все труды Михновского, потому что в Российской империи, как знать, "все украинское" (печать и др.) было запрещено до 1914 года. Конец этим спорениям кладет книга Анны Процик "Молодая Европа" Джузеппе Мадзини и начала модерного национализма в Восточной Европе" (Л.: Издательство Украинского Католического Университета), в которой автор, основываясь на документах, воспоминаниях и эпистолярных источниках, рассматривает интеллект. восточноевропейскую молодежь в период после польского восстания 1830. То есть это исследование показывает, что национальное пробуждение и поляков, и украинцев уже в 1830-х годах имело, вопреки распространенным представлениям, не только культурный, но и политический характер. которые польские повстанцы принесли в среду молодой чешской, словацкой и украинской интеллигенции в Австрийской и Российской империях, основываясь на демократических принципах и гуманистических идеалах Джузеппе Мадзини, лидера борьбы за объединение Италии и основателя "Молодой Европы" - антиимпериалистского готовых поддерживать друг друга в своих национально-освободительной борьбе. Именно в процессе тесного сотрудничества в политическом подполье "Молодой Европы" образованные поляки и украинцы пришли к осознанию того, что в интересах обоих народов, связанных историческими обстоятельствами и политической конечностью, они должны действовать бок о бок.

"Алла Горская. Художник в пространстве тоталитаризма" Алексея Зарецкого

Эта книга – начало восстановления исторической справедливости в деле гибели не только известной киевской деятельницы, о которой речь, но и Ивасюка, Чорновила, Сашка Кривенко… те времена, когда т.н. "оттепель" в очередной раз показала, что сила украинского духа не знает границ – ни в жизни, ни в смерти.

Героиня исследования, украинская художница и диссидентка, общественный деятель, правозащитница и яркая представительница движения шестидесятничества Алла Горская не признавала ограничений в творчестве, свободе слова и мысли. А, как известно, в то время это было крайне опасно. Горскую преследовали, ей угрожали, ее произведения уничтожали, друзей и единомышленников арестовывали и убивали. В 1961-1965 годах вместе с Лесем Танюком, Василием Симоненко, Иваном Светличным и т.д. стала одним из организаторов и активным членом Клуба творческой молодежи "Современник", тогдашнего центра украинской национальной жизни в Киеве. В то же время сознательно перешла на украинский язык, которого не изучала в школе, воспитана в русскоязычной семье. Не сдавшись и не оставив своих взглядов и убеждений, Алла Горская была коварно убита КГБ, а именно убийство в конце концов повесили на свекра художницы.

"Руководство рейнджера. Не для слабых или малодушных" (К.: Наш Формат)

В этой книге, а именно - "Руководстве рейнджера. Не для слабых или малодушных" (К.: Наш Формат) - содержится новейшая информация о военной тактике и планировании операций, разведке, руководстве личным составом и развитии лидерских качеств. Эта легендарная книга описывает приёмы и тактики, с помощью которых солдаты становятся лучшими в своем деле. В частности, в издании говорится о введении врага в заблуждение, изобретательность, скрытность, связь, отступление и уклонение, засады, защита периметра, контрразведку и многое другое.

Таким образом, книга раскрывает образ мышления и особенности деятельности рейнджеров. Сочетание лучшего опыта прошлого, прошедшего проверку временем, с современными достижениями военных помогает значительно повышать эффективность боевых действий. "С сентября 2001 года 75-й полк рейнджеров находится на передовой установления демократии, - напоминают нам. - В октябре подразделения 75-го полка рейнджеров были развернуты в Афганистане для поддержки операции "Непокоренная свобода". В марте 2003 года подразделения 75-го полка рейнджеров привлекли к операции "Свобода Ирака".75-й полк рейнджеров возглавил кампанию против ведущих лидеров Аль-Каиды и Талибана на обоих театрах военных действий, ведущий Кроме того, в течение более пятнадцати лет командиры рейнджеров всех уровней участвовали в боевой и совещательной деятельности (как советники, помощники), обеспечивая непрерывность реформирования сухопутных сил, как и в прошлом, рейнджеры продолжают вносить значительный вклад в общий успех операций 75-й полк рейнджеров всегда готов выполнять задания по проведению специальных действий в поддержку политики и достижению целей США.Рейнджеры на всех уровнях являются лидерами подчиненных им подразделений, примером для сослуживцев и всегда готовы защищать Соединенные Штаты от угроз со стороны противников. Рейнджеры всегда впереди!"

"Как стать (безупречной) ведьмой" Амброзия Готорн

Если предыдущая книга – для ребят, то следующая – явно для девочек. Ее автор - гадалка на картах Таро, астрологиня и целительница, отличаясь эклектичностью взглядов, основывает свое магическое искусство на связи между природой и внутренней силой человека. В целом "Как стать (безупречной) ведьмой" Амброзии Готорн (К.: Книголав) - увлекательное руководство по колдовству. В нем собраны древние знания и разнообразные практики, которые помогут узнать личную внутреннюю силу и изменить жизнь к лучшему. "Верь в себя и старайся сделать так, чтобы в твоей жизни магии становилось больше, - призывает автор. - Привыкай к ней, выражай собственные желания, чтобы изменить свое повседневность так как тебе хочется.

Ты на пути к тому, чтобы привносить магию в разные аспекты своей жизни и стать безупречной…" Поэтому автор убеждена, что каждая (да и каждый) из нас может стать ведьмой, волшебником своей жизни! Безупречно или нет, в конце концов, какое это имеет значение Но самое главное - иметь желание узнать магию внутри и вокруг себя и иметь смелость открыть ее волшебные и мощные свойства, ведь сегодня быть ведьмой означает иначе смотреть на мир, видеть силу природы и уметь гармонично и правильно использовать ее с добрыми намерениями. Одна из главных целей магии состоит в том, чтобы объединить внутреннее "я" с внешним и накопить энергию для единственной цели, - напоминают нам. - Наше внутреннее "я" состоит из намерений эмоции, чувств и мыслей. А внешнее – это наше тело и ощущения". Из книги легко узнать о том, что вас давно интересовало, но вы не знали, как к этому подойти: магия в повседневной жизни, отношения, что такое ясновидение и интуиция, практики для здоровья и внутренней силы, как использовать эти знания в повседневной жизни для расширения своих творческих возможностей и личностного роста. "Колдовство заключается не в том, чтобы стать более искусной в очаровании или возвыситься над другими, - подтверждает автор, - а в том, чтобы быть честной, искренней и верной в отношении к себе".

"Паскудное, тупое и короткое. Погружение в философию с детьми" Скотта Гершовица

Относительно названия этой книги стоит напомнить, что не только английский философ, о котором речь ниже, а старая народная мудрость всегда свидетельствовала о том, как наша жизнь похожа на детскую рубашку – так же коротка и все в дерьме. Кстати, на исследование "Паскудное, тупое и короткое. Погружение в философию с детьми" Скотта Гершовица (Х.: Виват) вдохновили собственные сыновья. Автор доказывает, что дети являются носителями философских мыслей и их вопросы — это не странные, глупые или пустые разговоры, а настоящее искусство мыслить.

Автор на примере общения с сыновьями Рексом и Генком разбирает практические философские темы: от правонарушений и использования мата до феномена зубной феи и Бога. А когда ежедневно пытаешься находить истину и открывать мир по-новому, жизнь перестает казаться "пакостной, тупой и короткой", которой его сетует вышеупомянутый английский философ Томас Гоббс. Эта книга поможет вам принимать нестандартные решения, выстраивать сильную линию аргументации, не бояться быть смешными, находить общий язык с детьми, а главное думать, как они. А также не забывать о себе самом, иногда действительно любом – не меньше детей. Так, например, автор книги будто в шутку (а на самом деле всерьез) рассказывает об одной из своих вымышленных стратегий – притворный набор ванны для своего пятилетнего сына Генка. "Однак цієї миті я перебуваю в повному спокої, - розповідає він. - Бо звук води заглушує крики знизу. Там, нагорі, сам-один на кахляній підлозі, я сиджу наодинці зі своїми думками (мої думки - то мій телефон) і насолоджуюся самотою. Якось дружина розкусила мою стратегію, тому тепер інколи й сама зголошується піти туди. Тож, коли чую "Піду наберу ванну для Генка", на душі одразу стає тоскно. Проте, як і всяка гетеросексуальна жінка, вихована в минулому сторіччі, Джулі не вміє користуватися такою золотою нагодою і, увімкнувши воду, замість повтикати в телефон, поки набирається ванна, береться за щось практичніше, наприклад, ставить прання. Або й робить щось геть немислиме: повертається в кімнату до дітей, щоб зайнятися... батьківськими обов'язками! Знаю, знаю, мені мало б бути соромно. І мені справді буває соромно. Тільки не через те, про що ви подумали. Бо можливість побути наодинці - найбільша з доступних нам розкошів. Тому хтось та й має користуватися нею".

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