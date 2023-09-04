Кто такие олигархи

Начнём с того, кто такие олигархи. Не в значении украинского законодательства, а в политологическом значении — это состоятельные люди, которые имеют большое влияние на государственные органы власти и используют это влияние для собственного обогащения. Оксфордский словарь говорит короче: представитель узкой группы людей, контролирующих страну. Речь, конечно, не о демократически избранной группе менеджеров, которым избиратели доверили руль на четко определенное время. А о людях, буквально захвативших государство (state capture).

Старые олигархи

Негосударственный аналитический Центр экономической стратегии еще в 2017 году пришел к выводу, что в Украине "существуют все риски захвата государства олигархами" и призвал изменить правила игры, чтобы избежать этого риска. В исследовании говорилось о влиянии пяти богатейших украинцев на государственных регуляторов, государственных предприятий и бюджетных денежных потоков.

"Большинство активов, породивших состояние олигархов, были созданы кем-то другим. Среди 200 крупнейших предприятий 20% (по общему количеству активов в начале 2021 года) основали еще в досоветские времена, 62% создали в СССР и только остальные 18% основали за годы украинской "независимости", - говорится уже в другом исследовании 2022 года Центра экономической стратегии.

То есть эти богачи преимущественно получили свое влияние благодаря приватизации государственных активов в 1990-е годы во времена президентства Леонида Кучмы, назовем их для простоты "старыми олигархами".

В своей предвыборной кампании Владимир Зеленский поднял на флаг лозунг борьбы со старыми олигархами. А когда стал президентом, то пролоббировал принятие соответствующего закона (он так и не начал действовать).

Но, кажется, воевал Владимир Зеленский с ветряными мельницами. В том же исследовании 2022 года говорится, что доля 20 крупнейших олигархов в экономике составляла около 15%, а в последние десять лет постепенно сокращалась и сократилась вдвое. Не благодаря последовательным действиям власти, а по вполне естественным причинам.

По стоимости активов и доходам этих влиятельных магнатов ударили мировые кризисы, конкуренция со стороны транснациональных корпораций, технологический прогресс, пандемия ковида, российская агрессия. И решения украинской власти в этом длинном перечне имели влияние довольно незначительное.

Подозреваю, что совещания в Офисе президента, после которых проходят показательные задержания, и видеообращения имеют еще меньшее влияние. Как говорится, пнуть мертвого льва может любое животное.

Новые олигархи

Может, прав министр юстиции Денис Малюська, когда говорит о конце эпохи олигархов. Пусть не из-за факта задержания Игоря Коломойского, а из-за этой тенденции к сокращению доли влиятельных богачей на экономику по естественным причинам?

К сожалению, я не разделяю оптимизма господина министра.

Во-первых, старые олигархи никуда не делись. Да, у силовиков есть вопросы к Игорю Коломойскому, но никаких вопросов к Ринату Ахметову или, допустим, Виктору Пинчуку.

По крайней мере, часть людей, которых СМИ привыкли относить к олигархам, остаются влиятельными, бывшие сотрудники компаний этих людей работают во власти на высоких позициях. Почитайте биографию членов Кабинета министров или заместителей главы Офиса президента.

Во-вторых, при каждой новой власти в стране формируются новые влиятельные семьи. Мы просто их пока не знаем по именам. Теневая экономика и коррупция никуда не делась, и все эти "великі крадівництва, "яйца по 17 гривен за штуку" и сомнительные "зимние куртки" аккумулируются на счетах пока неизвестных нам лиц.

Помните, при Викторе Януковиче общество узнало такие фамилии как Курченко, Иванющенко, Фукс? К сожалению, у каждого нового президента есть такие курченки, иванющенки и фуксы. Уверен, что их имена мы узнаем благодаря проектам журналистских расследований. И пока старые олигархи сокращают свое влияние на украинскую экономику, новые только начинают свой путь.

Об авторе. Андрей Яницкий, журналист, директор по развитию сайта espreso.tv

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов