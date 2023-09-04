Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
OPINION

Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других

4 сентября, 2023 понедельник
20:07
Мнение Андрей Яницкий

Министр юстиции Денис Малюська назвал задержание Игоря Коломойского "концом эпохи олигархов". Я бы уточнил, что речь идет о конце эпохи старых олигархов, которые свое состояние получили благодаря приватизации 90-х при президентстве Леонида Кучмы. Но есть другие олигархи, и они свой путь только начинают

Кто такие олигархи

Начнём с того, кто такие олигархи. Не в значении украинского законодательства, а в политологическом значении — это состоятельные люди, которые имеют большое влияние на государственные органы власти и используют это влияние для собственного обогащения. Оксфордский словарь говорит короче: представитель узкой группы людей, контролирующих страну. Речь, конечно, не о демократически избранной группе менеджеров, которым избиратели доверили руль на четко определенное время. А о людях, буквально захвативших государство (state capture).

Старые олигархи

Негосударственный аналитический Центр экономической стратегии еще в 2017 году пришел к выводу, что в Украине "существуют все риски захвата государства олигархами" и призвал изменить правила игры, чтобы избежать этого риска. В исследовании говорилось о влиянии пяти богатейших украинцев на государственных регуляторов, государственных предприятий и бюджетных денежных потоков.

"Большинство активов, породивших состояние олигархов, были созданы кем-то другим. Среди 200 крупнейших предприятий 20% (по общему количеству активов в начале 2021 года) основали еще в досоветские времена, 62% создали в СССР и только остальные 18% основали за годы украинской "независимости", - говорится уже в другом исследовании 2022 года Центра экономической стратегии.

То есть эти богачи преимущественно получили свое влияние благодаря приватизации государственных активов в 1990-е годы во времена президентства Леонида Кучмы, назовем их для простоты "старыми олигархами".

В своей предвыборной кампании Владимир Зеленский поднял на флаг лозунг борьбы со старыми олигархами. А когда стал президентом, то пролоббировал принятие соответствующего закона (он так и не начал действовать).

Но, кажется, воевал Владимир Зеленский с ветряными мельницами. В том же исследовании 2022 года говорится, что доля 20 крупнейших олигархов в экономике составляла около 15%, а в последние десять лет постепенно сокращалась и сократилась вдвое. Не благодаря последовательным действиям власти, а по вполне естественным причинам.

По стоимости активов и доходам этих влиятельных магнатов ударили мировые кризисы, конкуренция со стороны транснациональных корпораций, технологический прогресс, пандемия ковида, российская агрессия. И решения украинской власти в этом длинном перечне имели влияние довольно незначительное.

Подозреваю, что совещания в Офисе президента, после которых проходят показательные задержания, и видеообращения имеют еще меньшее влияние. Как говорится, пнуть мертвого льва может любое животное.

Новые олигархи

Может, прав министр юстиции Денис Малюська, когда говорит о конце эпохи олигархов. Пусть не из-за факта задержания Игоря Коломойского, а из-за этой тенденции к сокращению доли влиятельных богачей на экономику по естественным причинам?

К сожалению, я не разделяю оптимизма господина министра.

Во-первых, старые олигархи никуда не делись. Да, у силовиков есть вопросы к Игорю Коломойскому, но никаких вопросов к Ринату Ахметову или, допустим, Виктору Пинчуку.

По крайней мере, часть людей, которых СМИ привыкли относить к олигархам, остаются влиятельными, бывшие сотрудники компаний этих людей работают во власти на высоких позициях. Почитайте биографию членов Кабинета министров или заместителей главы Офиса президента.

Во-вторых, при каждой новой власти в стране формируются новые влиятельные семьи. Мы просто их пока не знаем по именам. Теневая экономика и коррупция никуда не делась, и все эти "великі крадівництва, "яйца по 17 гривен за штуку" и сомнительные "зимние куртки" аккумулируются на счетах пока неизвестных нам лиц.

Помните, при Викторе Януковиче общество узнало такие фамилии как Курченко, Иванющенко, Фукс? К сожалению, у каждого нового президента есть такие курченки, иванющенки и фуксы. Уверен, что их имена мы узнаем благодаря проектам журналистских расследований. И пока старые олигархи сокращают свое влияние на украинскую экономику, новые только начинают свой путь.

Об авторе. Андрей Яницкий, журналист, директор по развитию сайта espreso.tv

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов

Читайте также:
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
3 сентября, 2023 воскресенье
Украинские военные уничтожили российский наблюдательный комплекс "Аванпост"
Герасімов путін шойгу
Автор Антин Борковский
3 сентября, 2023 воскресенье
Сейчас Россией руководит не персонально Путин, а мафиозная структура, – российский диссидент Яковенко
2 сентября, 2023 суббота
На южном фронте вызревает неприятная ситуация для россиян, - боец ВСУ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
4 сентября
20:40
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
20:19
В возрасте 56 лет скончался экс-фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
20:04
Более 20 тыс. украинцев перенесли как минимум одну ампутацию за время войны с РФ
20:00
В Раде зарегистрировали законопроект об упрощенном получении статуса УБД по QR-коду
20:00
Обзор
Победные новости 558-го дня войны: дроны с искусственным интеллектом на вооружении ВСУ и успехи Сил обороны на Таврическом направлении
19:53
Эксклюзив
Олаф Шольц
Политолог назвал одну из причин, почему Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине
19:40
нефть
В минфине США заявили, что ограничение цены на российскую нефть работает
19:38
ВСУ отбили атаки врага возле Клищиевки на Бахмутском направлении, — Генштаб
19:30
Эксклюзив
"Война началась с этого монастыря, куда в 2014 году приехал Горкин": доброволец Песня о Святогорской Лавре на Донетчине
19:30
WSJ: 73% опрошенных американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания
19:24
В "Шахтере" показали, как "Донбасс Арена" заросла бурьяном в оккупации
19:15
В МИДе анонсировали разговор Эрдогана и Зеленского после встречи президента Турции с Путиным
18:54
Сергей Шойгу
Шойгу назвал украинские морские дроны одной из причин выхода РФ из зернового соглашения
18:51
Укрпошта снизила стоимость услуг на посылки за границу
18:14
Лидер переворота в Габоне принес президентскую присягу и пообещал свободные выборы
18:03
Гуменюк назвала главные логистические пути врага из Крыма после повреждения Чонгарского моста
18:01
OPINION
Конституционные основы государственной политики в сфере культуры
17:59
Италия готова присоединиться к восстановлению разрушенного РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе
17:36
электроэнергиия
НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе
17:28
Обновлено
Поезд Одесса – Днепр задерживается "из-за нештатной ситуации"
17:23
В "ДНР" двух украинских военных "приговорили" к более чем 20 годам ареста
17:19
Обновлено
В Киеве проверили все школы и колледжи после сообщения о минировании
17:11
Netflix "похоронил" военного и поэта Вышебабу в документалке "Матери войны"
16:56
Вышел трейлер фильма "Годзилла минус один"
16:55
Обновлено
Путин после переговоров с Эрдоганом назвал условия возвращения РФ к зерновому соглашению
16:45
Эксклюзив
В ГПСУ рассказали, в какой области фиксируется большая активность вражеских ДРГ
16:41
Эксклюзив
Гуменюк заявила, что россияне получили новую партию "шахедов"
16:33
Обновлено
Украина заявила о падении российских дронов в Румынии, Бухарест считает, что прямой угрозы не было
16:32
Обновлено
Комитет Рады поддержал отставку Резникова с должности министра обороны
16:21
В Киеве намерены наказывать заведения общественного питания, работающие в комендантский час
16:07
Обновлено
Польша начала выдавать Украине граждан, занимавшихся переправкой нелегалов в Европу
16:00
Эксклюзив
"Что вообще в голове творится?": Рассказ офицера НГУ о плененном летчике РФ, который просил вернуть ему иконки после того, как разбомбил церковь
15:59
На Красной площади в Москве задержали девушку с флагом Украины
15:55
Volkswagen заявил о готовности к запрету авто на ископаемом топливе
15:53
PR
Бизнес-клиенты Укргазбанка получают кэшбек по программе ЕБРР
15:41
"У нас есть только три варианта". В ЕС прокомментировали "зерновые переговоры" Путина и Эрдогана
15:35
Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море, — росСМИ
15:35
Netflix отменил фильм "Невеста" из-за голливудских забастовок
15:14
В Германии заявили, что выборы в Украине важны, но сейчас не самые главные
15:05
Известный британский актер и писатель Стивен Фрай прибыл в Киев
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV