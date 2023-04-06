Впрочем, вступление Финляндии в Альянс повлияет глобально на несколько важных аспектов.

Первый. Завершилась эпоха нейтралитета Финляндии, того самого, который позволил в 1947 году финнам сохранить независимость и включиться в новый послевоенный статус-кво в Европе, между Западом и СССР. После 1991 года Финляндия не стала отказываться от этой функции, и их нейтралитет оставался важным принципом внешней политики, сохранявшим определенный баланс сил в Европе, но теперь между Западом и постсоветской Россией. Отказ от нейтралитета завершает целую эпоху и существенно изменяет геополитический баланс между РФ и Западом в пользу последнего.

Завершилась эпоха нейтралитета Финляндии, того самого, который позволил в 1947 году финнам сохранить независимость и включиться в новый послевоенный статус-кво в Европе, между Западом и СССР

Второе. Вступление Финляндии в НАТО приводит к переформатированию старой архитектуры безопасности в Европе, основанной на договоренностях 1980-2000-х годов. Финский нейтралитет был одновременно наследием "холодной войны" и попытками сторон построить новый баланс с Россией после 1991 года. Теперь можно смело говорить о "смерти" старой архитектуры безопасности и начале процесса коренного изменения баланса сил: промежуточного усиления стран НАТО и окончательной ликвидации "буферных зон", которые отделяли Россию и Запад.

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Можно говорить о "смерти" старой архитектуры безопасности и начале процесса коренного изменения баланса сил: промежуточного усиления стран НАТО и окончательной ликвидации "буферных зон", которые отделяли Россию и Запад

Третье. Вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в Арктике, где между Россией и Западом идет спор о распределении местных ресурсов и построении новой логистики через Северный Ледовитый океан. Фактически, после вступления Швеции в НАТО в РФ не останется нейтральных государств в этом регионе, что сужает для Кремля возможности маневрирования и пространство для переговоров, следовательно, ведет к обострению конкуренции за Арктику.

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Четвертый. Расширение НАТО фактически придало Альянсу новый-старый смысл существования, новый функционал, который теперь актуализировал роль НАТО как западного института в системе глобальной безопасности. Это также позволит США развивать Альянс на глобальном уровне, используя противостояние с РФ, в том числе расширяя количество стран, интегрированных с НАТО в той или иной форме, в том числе за пределами Европы.

Для Украины расширение НАТО на Финляндию не создает немедленных последствий войны с Россией. В долгосрочной перспективе, впрочем, усиление НАТО путем ослабления России позволит Украине укрепить свои позиции в Восточной Европе и в целом на постсоветском пространстве, постепенно переходящем в построссийское пространство.

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Об авторе. Илия Куса, эксперт-международник

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