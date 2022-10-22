Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо"

"Тактика Путина, связанная с повышением ставок и угроз, конечным пунктом имеет угрозу тактического ядерного удара, вероятнее всего по Украине. Если в российских давних планах, еще довоенных, все эти вопросы прорабатывались, то сейчас они приобретают определенный вид в связи со сверхсложной текущей ситуацией, для самой России прежде всего. Хочу отметить вчерашнее заявление Столтенберга о том, что НАТО уже не боится этих угроз: если в самом начале, в феврале-марте, в западных кругах и руководстве был определенный испуг, то теперь ситуация изменилась. Чувствуется, что США и НАТО нашли решение на случай безумного действия Путина по тактическому ядерному удару", - объяснил Мусаев.



Экс-глава КНБ Казахстана считает, что применение Россией ядерного оружия против Украины приведет к Третьей мировой войне

"Много было заявлений американского руководства и НАТО о том, что в случае такого удара с помощью, прежде всего, конвенционного оружия будет уничтожен черноморский флот России, будут уничтожены все опасные военные объекты на территории России. С одной стороны, это охладит горячие головы в России, генералов прежде всего, поскольку они прекрасно понимают, чем это чревато. Это одна сторона дела, с другой стороны, в случае удара, а такая угроза сохраняется, к сожалению, ведь действительно человек пустился во все тяжкие, то я думаю уже теперь НАТО совместно с руководством Украины готовятся к отражению такой атаки, и мы видим, что в Западной Европе, в прибалтийских государствах прежде всего, в Польше и Румынии, в частности, активно готовятся к Третьей мировой войне, ведь в случае такого поведения России реально НАТО и США ударят по всем военным объектам РФ и это окончательно уничтожит весь военно-технический потенциал России. Угроза удара тактическим ядерным оружием по Украине, по моему мнению, сохраняется, но это повлечет за собой Третью мировую войну", - к дал он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не собираются медлить, если Россия прибегнет к ядерному удару по Украине, и нанесут ответный удар.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск использования ядерного оружия РФ против Украины низкий, однако Альянс готов к разным сценариям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb