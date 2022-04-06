"Конечно, на улицах Флоренции нет убитых женщин и детей": посол в Берлине Мельник раскритиковал Меркель, которая не приехала в Украину и отдыхает в Италии

Об этом он написал в своем Твиттере

"Конечно, во Флоренции нет убитых женщин и детей, лежащих на улицах. Но здесь так много культуры и искусства. Прекрасно" - написал Мельник.

Немецкий таблоид Bild ранее сообщил, что Меркель с субботы находится с частным визитом в Тоскане, сообщает "Европейская правда".

"Бывший канцлер, говорят, остановился в отеле в центре города, любит гулять по Флоренции и уже посетила галерею Академии, где увидела старые картины", – сообщает немецкое издание.

Напомним, Ангела Меркель настаивает, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В то же время Меркель поддержала международные усилия по прекращению российской захватнической войны в Украине, но не стала реагировать на приглашение приехать в Бучу.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, чтобы самим "увидеть, к чему привела политика уступок России".

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