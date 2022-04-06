"Конечно, на улицах Флоренции нет убитых женщин и детей": посол в Берлине Мельник раскритиковал Меркель, которая не приехала в Украину и отдыхает в Италии
Украинский дипломат снова упрекнул бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, которая проигнорировала приглашение президента Владимира Зеленского посетить Бучу, а вместо этого отдыхает во Флоренции
Об этом он написал в своем Твиттере
"Конечно, во Флоренции нет убитых женщин и детей, лежащих на улицах. Но здесь так много культуры и искусства. Прекрасно" - написал Мельник.
Немецкий таблоид Bild ранее сообщил, что Меркель с субботы находится с частным визитом в Тоскане, сообщает "Европейская правда".
"Бывший канцлер, говорят, остановился в отеле в центре города, любит гулять по Флоренции и уже посетила галерею Академии, где увидела старые картины", – сообщает немецкое издание.
- Напомним, Ангела Меркель настаивает, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В то же время Меркель поддержала международные усилия по прекращению российской захватнической войны в Украине, но не стала реагировать на приглашение приехать в Бучу.
- Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, чтобы самим "увидеть, к чему привела политика уступок России".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное