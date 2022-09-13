Конечная наша цель – это не 23 февраля, а 24 августа 1991 года в плане границ, – Кулеба
Для Украины конечная цель – выйти на границы по состоянию на 24 августа 1991 года. А такая опция как "23 февраля" просто исчезла и об этом уже никто не говорит
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для РБК-Украина.
Он говорит, что сейчас отмечается и все активнее, чем раньше подчеркиваются границы 1991 года. А связать это можно и с неудачами России и с Бучей и Мариуполем.
"Понимаете, в начале войны, когда Россия перла вперед и было много вопросов по поводу того, насколько существенной окажется поддержка украинского сопротивления, безусловная задача №1 заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к статус-кво. Но очень много крови утекло за это время и теперь эта опция категорически неприемлема, тем более на фоне того, что мы также научились побеждать, знаем как это делать и умеем это делать, и поэтому, безусловно, конечная наша цель – это не 23 февраля, а 24 августа 1991 года в плане границ", – объяснил Кулеба.
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