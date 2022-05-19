"Кончится война - будет вся свобода слова": Данилов прокомментировал решение СНБО об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала из сети Т2

Об этом Данилов сказал в интервью НВ.

При этом секретарь СНБО заявил, что в единый телемарафон якобы пригласили все телеканалы и назвал отключение Еспресо, Прямого и 5 канала из сети Т2 вопросом "безопасности, а не цензуры".

"Началась война, появилась концепция единого вещания, каналам предложили объединиться, всех исключительно пригласили на эту платформу участвовать, всем дали возможность это сделать. Если кто-то не хотел участвовать в той платформе, то должен понимать, мы сейчас в состоянии войны, это не о цензуре, а о безопасности", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что после завершения войны "будет вся свобода слова" для "желающих критиковать власть".

"Кончится война, все станет на свои места, появится много желающих критиковать власть, рассказывать, что считают необходимым, - пожалуйста, будет вся свобода слова. Сейчас, в том состоянии, в котором мы находимся, нам нужно принимать ответственные решения и делать это спокойно", – сказал Данилов.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Сотрудники Эспрессо, Прямого и 5 канала обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на отключение госконцерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общего телемарафона заявил, что Еспресо, Прямой и 5 канал якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их лживыми. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по вопросам телерадиовещания по вопросу присоединения их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить 5 каналу и Прямому эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и главы Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.

Госспецсвязь заявила, что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

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