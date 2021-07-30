Конча-Заспа, Моршин, черноморские курорты: суд арестовал 45 санаториев, незаконно выведенных из госсобственности

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Все объекты были незаконно выведены из государственной собственности в 2020 году.



"Это вынужденный шаг, чтобы остановить преступную схему и не допустить государственных убытков от незаконной приватизации государственных санаториев и объектов недвижимости, находящихся на балансе профсоюзов", - пояснили в СБУ.



29 июля СБУ, ГБР и Офис генпрокурора провели ряд обысков в помещениях ЗАО "Укрпрофтур", ЧАО "Укрпрофздравница" и Федерации профсоюзов Украины.



Во время обысков по всей территории Украины были изъяты документы, важные для досудебного расследования.



По версии следствия, злоумышленники создали схему отчуждения государственного имущества, которая заключалась в занижении рыночной стоимости объекта в десятки раз и осуществлении покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом госимущества.



"Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали должностные лица этих обществ, составляет примерно 50% от реальной стоимости объекта. При этом реализация имущества осуществлялась родственникам или лицам, с которыми достигнуто предварительное согласие", - отметили в СБУ.



В частности задокументировано незаконное выведение из госсобственности таких объектов, как санаторий "Октябрь" (Конча-Заспа), курортные санатории в Одессе и Одесской области, более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков, Николаевской области, дом в городе-курорте Моршине и т.д.



Расследование продолжается по 3 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).



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