Итак, что это все на самом деле означает:

1. Кадыров не собирается завтра умирать, как многие считают. Но по каким-то пока нам непонятным причинам (ухудшение физического состояния также возможно) Кадыров решил официально вводить сына в политику. И встреча Путина с сыном – это, прежде всего, акт благословения на "этот путь" со стороны Путина.

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Тот, кто считает, что завтра Кадыров-младший станет руководителем Чечни ошибается. Пока это лишь вероятно начало процесса вохождения во власть, который займет определенное время. Сейчас это, прежде всего, демонстрация преемника (кронпринца) и наблюдение за элитами, как они отреагируют

2. Тот, кто считает, что завтра Кадыров-младший станет руководителем Чечни, ошибается. Пока это лишь вероятно начало процесса вохождения во власть, который займет определенное время. Сейчас это, прежде всего, демонстрация преемника (кронпринца) и наблюдение за элитами, как они отреагируют.

3. Встреча Путина явно готовилась к определенному периоду времени. Первый пробный камень был "заброшен" Кадыровым полтора месяца назад, когда он сделал заявление, что он уже "старый губернатор" и нужно дать дорогу молодым. Второй такой "звонок" был сделан перед новым годом, когда Кадыров показал, как он отжимается от пола: тем самым он демонстрировал, что находится не столько в хорошей физической форме, сколько точно в непредсмертной фазе. И, наконец, не стоит забывать, что Кадыров специально распиарил историю с "походом на войну" своих сыновей.

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4. Не следует забывать, что в последнее время Путин несколько отдалил Кадырова от себя на фоне активной медийной кампании последнего по критике руководителя генштаба Герасимова. При этом, в отличие от Пригожина, Кадыров намек понял и практически "умолк", перестав критиковать армейское руководство.

5. Отдельным сюжетом в этой истории является отравленное письмо, от которого пострадал один из чеченских военачальников Апты Алаудинов. Отношения Кадырова с Алаудиновым нельзя назвать безоблачными, но вряд ли лидер Чечни мог послать такое письмо. Вероятной версией является то, что автором письма является ФСБ, которое вряд ли могло это делать без согласования с Путиным. Это было предупреждение и Кадырову, и всем чеченским элитам, что их место Чечня. С этого момента, между прочим, чечены фактически перестали фигурировать в криминальных хрониках и скандалах. Судя по всему, был дан приказ всем залечь на дно.

Наиболее вероятной версией причины встречи Путин — Кадыров-младший является демонстрация того, что Путин, как минимум, частично простил Кадырову его предыдущие выходки. Однако пока он держит его на расстоянии

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6. Наиболее вероятной версией причины встречи Путин — Кадыров-младший является демонстрация того, что Путин, как минимум, частично простил Кадырову его предыдущие выходки. Однако пока он держит его на расстоянии.

7. В отношениях Москва-Грозный сложилась такая ситуация, при которой Кадыров зависит от Путина не меньше, чем Путин от Кадырова. Именно поэтому несмотря на последние разногласия и даже вероятную (хоть и не подтвержденную болезнь лидера Чечни) Путин демонстрирует, что он не видит в Чечне какого-то нового лидера не из клана Кадырова.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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