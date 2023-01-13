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OPINION

Кому выгодно пребывание депутатов от ОПЗЖ во власти

13 января, 2023 пятница
07:46
Мнение Николай Княжицкий

Удивительная ситуация с ОПЗЖ. Партию будто запретили, но все ее представители продолжают работать в органах власти

Вот представьте: Национал-социалистическая рабочая партия Германии запрещена, а Гитлер и Борман и дальше заседают в Бундестаге в каких-то "Восстановлениях Германии". Какая-то имитация. Мандата лишены только тех, кто бежал из страны, параллельно лишив гражданства. А значит, лишили и ответственности за измену. Чужую страну не предашь, а они граждане других стран.

Те, кто не сбежал, теперь патриоты. Надолго ли? Власти утверждают, что нельзя лишить депутатства, поэтому члены ОПЗЖ должны работать. Это не так. Большинство из депутатов этой фракции сами из нее вышли. А это в соответствии с Конституцией является основанием для прекращения полномочий. Другое основание - вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении депутата. Если ОПЗЖ запрещена как преступная организация, то где приговоры относительно ее руководства?

Если приговоров нет, а не сбежавшие депутаты работают в советах, то запрет ОПЗЖ - лишь имитация. Пиар для патриотического электората. Есть и дальше такая партия. Потому что партия – это не название, а объединение людей. Просто таким образом из-за угроз и шантажа фактически присоединили голоса депутатов ОПЗЖ к голосам “Слуг Народа”.

Война для одних – подвиг, для других – пиар, для одних борьба за демократию, для других шанс построить авторитарную систему.

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ОПЗЖ
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