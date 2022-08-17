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Главная война с Россией "Кому-то очень страшно за свои перспективы": в ВСУ объяснили, почему командование оккупантов убегает из Херсона

"Кому-то очень страшно за свои перспективы": в ВСУ объяснили, почему командование оккупантов убегает из Херсона

17 августа, 2022 среда
12:03
война с Россией

В ВСУ заявили, что командование оккупантов убегает из Херсона из-за страха не получить военной помощи после ударов Украины по мостам

Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона .

"Скорее всего, это означает, что кому-то нужно сохранить свою жизнь и кому-то очень пугающе за свои перспективы. И осознание того, что наш огневой контроль над транспортными и логистическими артериями мощной и неотвратимой", - подчеркнула она.

По словам Натальи Гуменюк, используя мосты для поездок легкой автотехникой, россияне рискуют, ведь повреждения, которые наносят ВСУ "достаточно красноречивы".

"То есть не выдержат эти логистические маршруты перевозки тяжелой техники и подтягивания резервов, помощи военной такой уже не будет", - пояснила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что в условиях современного ведения боя и дистанционного управления войсками оккупанты смогут наступать и постараться это делать, однако их интересует не столько результативность этой операции, сколько сохранение своих жизней.

  • 12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для опрокидывания техники на правобережную часть.
  • 13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.
  • В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

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