Кому-то кажется, что после ряда побед имеем определенное затишье, но это подготовка, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "затишье" на фронте следует понимать как подготовку к дальнейшему освобождению украинских городов
Об этом он сказал в вечернем обращении.
По его словам, "затишье" на фронте следует трактовать именно как подготовку к одержанию последующих побед и освобождение как Донецка, так и Ялты.
"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов (названий освобожденных городов - ред.), которые обязательно должны звучать", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что общими усилиями всех присоединившихся к освобождению украинских городов уже удалось отвоевать ряд городов.
"Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат всюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон – также звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже", - подчеркнул президент.
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