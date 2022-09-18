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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Кому-то кажется, что после ряда побед имеем определенное затишье, но это подготовка, - Зеленский

Кому-то кажется, что после ряда побед имеем определенное затишье, но это подготовка, - Зеленский

18 сентября, 2022 воскресенье
22:19
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "затишье" на фронте следует понимать как подготовку к дальнейшему освобождению украинских городов

Об этом он сказал в вечернем обращении.

По его словам, "затишье" на фронте следует трактовать именно как подготовку к одержанию последующих побед и освобождение как Донецка, так и Ялты.

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов (названий освобожденных городов - ред.), которые обязательно должны звучать", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что общими усилиями всех присоединившихся к освобождению украинских городов уже удалось отвоевать ряд городов.

"Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат всюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон – также звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже", - подчеркнул президент.

  • 15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей
  • 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
  • 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .

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