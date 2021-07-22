"Кому-то был нужен эталон политического цинизма": ОПУ об иске РФ против Украины в ЕСПЧ

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" .

"Во-первых, руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском - все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма - вот он в виде подобных действий России. Во-вторых, у этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского ", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что из каждого телеприемника в РФ теперь ежедневно "истерически будет звучать перечень " обвинений ", " доказательств ", поданных ЕСПЧ".

"Парадокс в том, что РФ выгодна любая истерия в этом случае - отрицательное решение против РФ позволит им начать другую пропагандистскую кампанию - уже по дискредитации самого ЕСПЧ", - сказал он.

Подоляк отметил, что Украина точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией.

"Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций". Россия, как государство-оккупант, который контролирует захваченные территории, ответственна полностью за ситуацию на этих территориях - от нарушения прав человека до грабежа экономического потенциала украинских территорий ", - сообщил Подоляк.

По его словам, в обосновании "жалобы" России указывается также и то, что Северо-Крымский канал якобы является основным источником пресной воды для жителей Крыма.

"Если за более чем 7 лет оккупации Крыма в Генпрокуратуре России так и не смогли понять, какие источники пресной воды в Крыму - основные, то остается лишь констатировать полную деградацию этого российской учреждения. Абсолютно абсурдно также и то, что Россия пытается пропихнуть через ЕСПЧ типичную рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы по существу - получить выгоду через меры обеспечения. Еще, наверное, никто не пытался использовать ЕСПЧ именно для такой рейдерской схемы. Уверены, это поразит европейцев, но не даст шанса России ", - добавил Подоляк.

Напомним, Россия подала иск против Украины в ЕСПЧ. В российской Генпрокуратуре заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений , среди которых "гибель мирного населения, подавление свободы слова и водная блокада Крыма".

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