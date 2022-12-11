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Война с Россией: хроника
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OPINION

Кому соврал президент Зеленский о российском нападении?

11 декабря, 2022 воскресенье
10:07
Мнение

Зеленский создает себе версию для избирательной кампании, понимая, что придется отвечать за провал в подготовке к нападению и гибель десятков тысяч человек из-за его бездействия

5 декабря президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial times, что Украина была не готова к нападению РФ, поскольку западные страны никогда не предоставляли разведывательные данные о нападении России: Заявление сенсационное, ведь это полностью противоречит не только фактам, которые видел весь мир, но и предварительное заявление самого Зеленского на этот счет.

16 августа в интервью Washington post Зеленский сказал совершенно обратное – что он получил данные о вторжении в конце 2021-го года.

Эти два заявления полностью разбегаются друг с другом. То есть кому-то президент сказал правду, а кому-то соврал.

Но главный вопрос, какое моральное право должен Зеленский врать народу Украины, ведущему страшную войну.

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Как можно было на глазах всего мира четыре месяца получать почти ежедневные заявления руководителей стран НАТО о неизбежном нападении России, как можно четыре месяца ежедневно смотреть спутниковые снимки российских войск и говорить сегодня, что войну не предупреждали?

Зеленский создает себе версию для избирательной кампании, понимая, что придется отвечать за провал в подготовке к нападению и гибель десятков тысяч человек из-за его бездействия

Западная разведка многократно предупреждала Зеленского о российском нападении, это легко упомянуть.

Как выяснилось, ЦРУ еще в середине января сообщило, что атака начнется на Гостомеле.

В конце концов, сам начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил публично 21 ноября 2021 года, что Россия нападет в январе-феврале.

Какие еще предупреждения нужны, если наша собственная разведка по всему миру об этом говорит?

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Так почему Зеленский лжет?

Какие версии?

Зеленский создает себе версию для избирательной кампании, понимая, что придется отвечать за провал в подготовке к нападению и гибель десятков тысяч человек из-за его бездействия?

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Заявления Зеленскому пишет российская агентура в его окружении, которую он назначил на высшие должности в СБУ, ОП и комитет по разведке Демченко, Кулинич, Баканов, Наумов, Татаров?

Надеюсь, президент Зеленский еще раз провести пресс-конференцию, куда я смог бы зайти и задать в прямом эфире необходимые вопросы, которых у народа Украины к президенту много. Хватит уклоняться от острых вопросов и общения с журналистами.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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