О распределении владельцев энергокомпаний по странам, бизнес-группам и чистому доходу – в новом исследовании аналитиков YouControl.

Распределение владельцев энергетических компаний по странам

Аналитики YouControl сформировали выборку из 367 энергокомпаний, входящих в двадцатку крупнейших предприятий каждой области по объему чистого дохода и имеющих основной КВЭД в секции D "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха". Из 367 компаний в составе 61 энергетической (16,6%) присутствуют иностранные учредители или конечные бенефициары. То есть, каждый шестой объект критической инфраструктуры энергетической сферы оказался с участием иностранного капитала.

Предприятиями критической инфраструктуры энергетического сектора Украины владеют акционеры из 18 стран. Наибольшее количество компаний принадлежат владельцам из Кипра (23), Германии (6), Китая (5) и Латвии (5). Также в список попала одна компания из России. Юрисдикции Кипра, Швейцарии, Нидерландов, Австрии – один из самых популярных способов структурирования бизнес-групп и в большинстве случаев за номинальными собственниками-нерезидентами стоят бизнес-интересы представителей других стран.

За ширмой номинальных владельцев можно встретить как отечественный, так и иностранный капитал, в частности, замаскированный корпоративный контроль со стороны представителей страны-агрессора. Об этом свидетельствует как принадлежность/связь с такими неформальными образованиями как финансово-промышленные бизнес-группы (часть из которых иногда бывают близки к российским бизнес-интересам), так и обнаруженный с помощью экспресс-анализа YouControl "русский след" в истории отдельных энергетических компаний

Распределение владельцев по бизнес-группам

Самый богатый человек Украины по версии журнала Forbes, владелец группы компаний SCM – Ринат Ахметов, является бенефициаром 18 компаний, попавших в выборку изучаемых компаний. Еще одна энергокомпания имеет в составе акционеров подконтрольную Ахметову компанию, владеющую почти 25% акций. Более 70% акций этого предприятия контролируются группой VS Energy, занимающей 4-е место по количеству компаний из сферы энергообеспечения.

В состав группы VS Energy, в частности, входят 9 компаний, работающих в энергетическом секторе. Официально бенефициарами энергокомпаний числятся граждане Евросоюза: Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия). Однако СМИ эту группу связывают с российскими олигархами (Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин), которые находятся под санкциями в Украине.

Партнером Рината Ахметова из металлургического холдинга "Метинвест" является группа Smart Holding, которая до января 2023 года принадлежала народному депутату Украины 8 и 9 созывов Вадиму Новинскому. Все активы группы переданы в безотзывные трасты. В своем составе группа имеет 3 компании из сферы энергообеспечения. В декабре 2022 года СНБО применил санкции в отношении Вадима Новинского.

Третьей по количеству связанных компаний, работающих в энергетической сфере, является бизнес-группа "Энергетический стандарт", подконтрольная Константину Григоришину. Однако только в трети из них "Энергетический стандарт" контролирует более 50% уставного капитала. Другие компании принадлежат группе частично и имеют других достаточно влиятельных совладельцев. Партнером Константина Григоришина по шести энергокомпаниям является экс-совладелец ПриватБанка и один из совладельцев ФПГ Приват Игорь Коломойский. Акционеры этих компаний – несколько кипрских оффшоров, которые с большой вероятностью подконтрольны обоим предпринимателям.

Еще одним партнером группы "Энергетический стандарт" по компании, принадлежащей критической инфраструктуре, является Анатолий Бойко. Это сын Юрия Бойко - бывшего члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (прекратила свою деятельность в мае 2022 года и о судьбе "бывших" из ОПЗЖ писал YouControl). Сейчас Юрий Бойко – глава депутатской группы “Платформа за жизнь и мир”. В целом семья Бойко контролирует 3 энергокомпании. Акционером одной из них является кипрский оффшор, который связывают с упомянутым политиком.

Сестра коллеги Юрия Бойко по депутатской группе “ПЗМЖ” Сергея Левочкина – Юлия Левочкина, которая в конце 2022 года сложила мандат народной избранницы – является бенефициаркой трех компаний, работающих в сфере производства и распределения электроэнергии. Ее бизнес-партнером по двум компаниям является Игорь Тынный – соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и акционер ПАО "Киевспецтранс", специализирующегося на вывозе, захоронении и переработке твердых и жидких бытовых отходов в Киеве.

Брат еще одного бывшего члена фракции "ОПЗЖ" Григория Суркиса - Игорь Суркис - бенефициар двух компаний по распределению электроэнергии. Их бенефициаром также выступает Геннадий Боголюбов, который вместе с Игорем Коломойским контролирует так называемую группу Приват. Несколько кипрских фирм, являющихся акционерами указанных выше компаний, также являются акционерами еще одной энергораспределительной компании. При этом совладелицей оффшорных компаний-акционеров трех облэнерго, согласно последней обнародованной декларации за 2020 год экснародного депутата Виктора Медведчука, значится его супруга Оксана Марченко.

9 компаний в Украине, работающих в сфере альтернативной энергетики, входят в CNBM International Corporation (CNBM International) , являющуюся частью «Китайской национальной группы корпораций по строительным материалам» (China National Building Materials Group Corporation, CNBM). CNBM International создана в 1984 году и находится под непосредственным контролем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

Наибольшее количество компаний (31), основной КВЭД которых входит в секцию D "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" и попали в выборку, принадлежат к Группам ДФ (Group DF) Дмитрия Фирташа, который с 2014 года находится в Австрии. Основным видом деятельности указанных компаний является транспортировка и торговля газом. Также в выборку попали 5 компаний по транспортировке газа, входящих в группу компаний "Содружество" , подконтрольной экс-депутату Херсонского областного совета 6 созыва (2010-2015 гг.) от Партии Регионов Виктору Попову.

Распределение энергокомпаний по чистому доходу

Суммарный чистый доход исследуемых компаний за 2020 год составлял 333,1 млрд. грн, 26% которого приходилось на компании Центрального региона Украины. По 21% выручки генерировали компании критической энергетической инфраструктуры Запада и Севера. Меньше всего доходов, а значит и энергопотребления, – приходилось на компании с Востока (15,6%) и Юга (15,7%).

По словам заместителя директора YouControl по правовым вопросам Даниила Глобы, законодательство предусматривает, что в Украине должен быть создан реестр наиболее важных для жизнедеятельности общества и государства объектов критической инфраструктуры. Пока такого реестра не существует, только общий секторальный перечень и критерии отнесения. Однако его создание и наполнение необходимо для осуществления анализа рисков и угроз и заранее их предупреждения. В условиях войны доступ к определенным данным такого реестра может быть ограничен, но только в порядке, определенном законом.

Другой важный вопрос касается осуществления контроля над объектами инфраструктуры. Нарушение их функционирования может причинить вред жизненно важным национальным интересам. С этой точки зрения представляется крайне рискованным наличие у них учредителей или конечных бенефициарных собственников из страны-агрессора. При наличии таких и других негативных факторов для снижения риска реализации возможных угроз было бы целесообразным предусмотреть механизм альтернативного внешнего государственного управления/координации работы таких объектов, по крайней мере, на время действия военного положения. В конце концов, четкое определение правового статуса этих объектов тоже имеет значение, например, для решения вопросов размера выплаты денежного довольствия военнослужащим, привлеченным к их противовоздушному прикрытию и наземной обороне” – отмечает Даниил Глоба.