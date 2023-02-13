Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины
Аналитики YouControl исследовали, кто владеет крупнейшими энергетическими компаниями критической инфраструктуры, значительная часть которых подверглась ударам противника. Как оказалось, большинство компаний принадлежат государству или отечественным частным владельцам. Однако существенная доля находится под прямым или косвенным корпоративным контролем иностранцев
О распределении владельцев энергокомпаний по странам, бизнес-группам и чистому доходу – в новом исследовании аналитиков YouControl.
Распределение владельцев энергетических компаний по странам
Аналитики YouControl сформировали выборку из 367 энергокомпаний, входящих в двадцатку крупнейших предприятий каждой области по объему чистого дохода и имеющих основной КВЭД в секции D "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха". Из 367 компаний в составе 61 энергетической (16,6%) присутствуют иностранные учредители или конечные бенефициары. То есть, каждый шестой объект критической инфраструктуры энергетической сферы оказался с участием иностранного капитала.
Предприятиями критической инфраструктуры энергетического сектора Украины владеют акционеры из 18 стран. Наибольшее количество компаний принадлежат владельцам из Кипра (23), Германии (6), Китая (5) и Латвии (5). Также в список попала одна компания из России. Юрисдикции Кипра, Швейцарии, Нидерландов, Австрии – один из самых популярных способов структурирования бизнес-групп и в большинстве случаев за номинальными собственниками-нерезидентами стоят бизнес-интересы представителей других стран.
За ширмой номинальных владельцев можно встретить как отечественный, так и иностранный капитал, в частности, замаскированный корпоративный контроль со стороны представителей страны-агрессора. Об этом свидетельствует как принадлежность/связь с такими неформальными образованиями как финансово-промышленные бизнес-группы (часть из которых иногда бывают близки к российским бизнес-интересам), так и обнаруженный с помощью экспресс-анализа YouControl "русский след" в истории отдельных энергетических компаний
Распределение владельцев по бизнес-группам
Самый богатый человек Украины по версии журнала Forbes, владелец группы компаний SCM – Ринат Ахметов, является бенефициаром 18 компаний, попавших в выборку изучаемых компаний. Еще одна энергокомпания имеет в составе акционеров подконтрольную Ахметову компанию, владеющую почти 25% акций. Более 70% акций этого предприятия контролируются группой VS Energy, занимающей 4-е место по количеству компаний из сферы энергообеспечения.
В состав группы VS Energy, в частности, входят 9 компаний, работающих в энергетическом секторе. Официально бенефициарами энергокомпаний числятся граждане Евросоюза: Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия). Однако СМИ эту группу связывают с российскими олигархами (Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин), которые находятся под санкциями в Украине.
Партнером Рината Ахметова из металлургического холдинга "Метинвест" является группа Smart Holding, которая до января 2023 года принадлежала народному депутату Украины 8 и 9 созывов Вадиму Новинскому. Все активы группы переданы в безотзывные трасты. В своем составе группа имеет 3 компании из сферы энергообеспечения. В декабре 2022 года СНБО применил санкции в отношении Вадима Новинского.
Третьей по количеству связанных компаний, работающих в энергетической сфере, является бизнес-группа "Энергетический стандарт", подконтрольная Константину Григоришину. Однако только в трети из них "Энергетический стандарт" контролирует более 50% уставного капитала. Другие компании принадлежат группе частично и имеют других достаточно влиятельных совладельцев. Партнером Константина Григоришина по шести энергокомпаниям является экс-совладелец ПриватБанка и один из совладельцев ФПГ Приват Игорь Коломойский. Акционеры этих компаний – несколько кипрских оффшоров, которые с большой вероятностью подконтрольны обоим предпринимателям.
Еще одним партнером группы "Энергетический стандарт" по компании, принадлежащей критической инфраструктуре, является Анатолий Бойко. Это сын Юрия Бойко - бывшего члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (прекратила свою деятельность в мае 2022 года и о судьбе "бывших" из ОПЗЖ писал YouControl). Сейчас Юрий Бойко – глава депутатской группы “Платформа за жизнь и мир”. В целом семья Бойко контролирует 3 энергокомпании. Акционером одной из них является кипрский оффшор, который связывают с упомянутым политиком.
Сестра коллеги Юрия Бойко по депутатской группе “ПЗМЖ” Сергея Левочкина – Юлия Левочкина, которая в конце 2022 года сложила мандат народной избранницы – является бенефициаркой трех компаний, работающих в сфере производства и распределения электроэнергии. Ее бизнес-партнером по двум компаниям является Игорь Тынный – соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и акционер ПАО "Киевспецтранс", специализирующегося на вывозе, захоронении и переработке твердых и жидких бытовых отходов в Киеве.
Брат еще одного бывшего члена фракции "ОПЗЖ" Григория Суркиса - Игорь Суркис - бенефициар двух компаний по распределению электроэнергии. Их бенефициаром также выступает Геннадий Боголюбов, который вместе с Игорем Коломойским контролирует так называемую группу Приват. Несколько кипрских фирм, являющихся акционерами указанных выше компаний, также являются акционерами еще одной энергораспределительной компании. При этом совладелицей оффшорных компаний-акционеров трех облэнерго, согласно последней обнародованной декларации за 2020 год экснародного депутата Виктора Медведчука, значится его супруга Оксана Марченко.
9 компаний в Украине, работающих в сфере альтернативной энергетики, входят в CNBM International Corporation (CNBM International) , являющуюся частью «Китайской национальной группы корпораций по строительным материалам» (China National Building Materials Group Corporation, CNBM). CNBM International создана в 1984 году и находится под непосредственным контролем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.
Наибольшее количество компаний (31), основной КВЭД которых входит в секцию D "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" и попали в выборку, принадлежат к Группам ДФ (Group DF) Дмитрия Фирташа, который с 2014 года находится в Австрии. Основным видом деятельности указанных компаний является транспортировка и торговля газом. Также в выборку попали 5 компаний по транспортировке газа, входящих в группу компаний "Содружество" , подконтрольной экс-депутату Херсонского областного совета 6 созыва (2010-2015 гг.) от Партии Регионов Виктору Попову.
Распределение энергокомпаний по чистому доходу
Суммарный чистый доход исследуемых компаний за 2020 год составлял 333,1 млрд. грн, 26% которого приходилось на компании Центрального региона Украины. По 21% выручки генерировали компании критической энергетической инфраструктуры Запада и Севера. Меньше всего доходов, а значит и энергопотребления, – приходилось на компании с Востока (15,6%) и Юга (15,7%).
По словам заместителя директора YouControl по правовым вопросам Даниила Глобы, законодательство предусматривает, что в Украине должен быть создан реестр наиболее важных для жизнедеятельности общества и государства объектов критической инфраструктуры. Пока такого реестра не существует, только общий секторальный перечень и критерии отнесения. Однако его создание и наполнение необходимо для осуществления анализа рисков и угроз и заранее их предупреждения. В условиях войны доступ к определенным данным такого реестра может быть ограничен, но только в порядке, определенном законом.
Другой важный вопрос касается осуществления контроля над объектами инфраструктуры. Нарушение их функционирования может причинить вред жизненно важным национальным интересам. С этой точки зрения представляется крайне рискованным наличие у них учредителей или конечных бенефициарных собственников из страны-агрессора. При наличии таких и других негативных факторов для снижения риска реализации возможных угроз было бы целесообразным предусмотреть механизм альтернативного внешнего государственного управления/координации работы таких объектов, по крайней мере, на время действия военного положения. В конце концов, четкое определение правового статуса этих объектов тоже имеет значение, например, для решения вопросов размера выплаты денежного довольствия военнослужащим, привлеченным к их противовоздушному прикрытию и наземной обороне” – отмечает Даниил Глоба.
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