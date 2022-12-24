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OPINION

Кому нужно покушение на убийство Буданова или Резникова?

Владимир Воля
24 декабря, 2022 суббота
16:04
Мнение

Покушение на руководителей государства или государственных органов – это всегда демонстрационный политический акт

Или это демонстрация, что спецслужбы или организации могут "дотянуться" до любого. Или это показательная месть за государственную политику. Или месть и устрашение одновременно.

Если покушение не связано с государственной или политической деятельностью, это возрастает персональная месть и, возможно, персональное устрашение.

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Или это демонстрация, что спецслужбы или организации могут "дотянуться" до любого. Или это показательная месть за государственную политику. Или месть и устрашение одновременно

Людей незаменимых не бывает.

Замена людей на руководящих должностях в государственных органах – это обычная практика, не приводящая к изменениям в функционировании государства. Ибо речь идет о функционировании институтов, установившейся системе власти, установившейся институциональной политике. Процессы диктуют смысл и содержание. Особенно это касается функционирования демократических стран.

Яркий пример: убийство Кеннеди не привело к изменению государственной политики.

В тоталитарных и авторитарных режимах возможно изменение политики государства, если вдруг лицо исчезает с должности руководителя государства. Но это в случае, если речь идет о модели власти, построенной вокруг определенной персоны, единолично определяющей государственную политику и принимающей решение. Нет человека – нет той политики, которую этот человек осуществлял. В России именно такова модель власти: все определяет персонально Путин. В Китае власть – коллективный партийный орган, где нет чьих-то личных благ, а есть стабильный политический курс независимо от фамилии руководителя государства.

Покушение на кого-либо из чиновников в Украине не способно привести к изменению политического курса государства

Очевидно, что покушение на кого-либо из чиновников в Украине не способно привести к изменению политического курса государства.

Могло ли покушение повлиять на способность Украины планировать эффективные военные меры против российских захватчиков? Да. Но главными мишенями для покушения в таком случае были бы наиболее эффективные военные командиры наивысшего уровня, разрабатывающие стратегические планы и организующие военные действия ВСУ на уровне руководства генштаба и на отдельных фронтах и направлениях. В первую очередь это Залужный, Сырский, Наев и ряд других высших военных чиновников. Хорошие полководцы, обладающие одновременно хорошими организационными способностями стратегического и тактического планирования, являются главной ценностью Украины в этой войне.

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Об авторе. Владимир Воля, политолог, международник

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