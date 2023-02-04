Кому из военных оставят доплату 30 тыс. грн, а кому нет. Разъяснение от Минообороны

Об этом в субботу 4 февраля он рассказал в интервью АрмияInform.

Речь шла о ежемесячных надбавках в размере 30 тыс. грн и 100 тыс. грн.

"Денежное вознаграждение не будет выплачиваться тем военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся вне районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и тому подобное", - отметил чиновник.

Вместе с тем, военнослужащий будет получать ежемесячное дополнительное вознаграждение 30 тысяч гривен, "если он проходит службу в подразделении, включенном в состав группировок Сил обороны страны или в резерве Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и не находящемся в районе ведения боевых действий".

"Но при боевых специальных задачах согласно приказам командиров подразделений боевых частей", - подчеркнул Олег Рогаль.

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Указанные подразделения "будут иметь право" на дополнительные 30 тыс. грн каждому бойцу и во время пребывания на ротации, сказал представитель Минобороны.

Если военный, получающий 30 тыс. грн доплаты, будет находиться на больничном, то в это время доплата ему не будет начисляться.

По словам Рогаля, это связано с тем, что "находящийся на больничном военнослужащий при этом не выполняет никаких боевых задач".

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Если же "ранение, контузию или травму, связанную с защитой Родины" получил тот, кто имеет 100 тысяч гривен ежемесячной доплаты, то есть находится на передовой, во время лечения выплата указанной суммы будет за ним сохраняться.

"Также это вознаграждение сохраняется за время отпуска после лечения, если ранение было тяжелым. Степень тяжести ранения определяют военные врачебные комиссии", - добавил Олег Рогаль.