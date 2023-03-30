Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Кому и зачем понадобился Дубинский?
OPINION

Кому и зачем понадобился Дубинский?

Юрий Богданов
30 мартa, 2023 четверг
14:07
Мнение

Это очередное обострение людей Коломойского относительно работы НБУ как институции

Пару недель назад я писал, что г-н Дубинский активизировался. Что он снова появился на плюсах. После того как он вылез на плюсах, он и проплаченные "ЛОМы" устроили довольно бестолковую кампанию против НБУ и — как я понимаю — Пышного.

Это та же история, когда депутат от группы "За Будущее" и (Палица — Коломойский) запарковал свой Ролс-Ройс возле НБУ. А дальше Дубинский и несколько "блоггеров и журналистов" написали, что это "решали" приехали в НБУ, чтобы грабить украинский народ.

Читайте также: На двух стульях не усидишь

Это уже очередное обострение людей Коломойского относительно работы НБУ как институции. В этой активизации есть две составляющие:

1. То, что НБУ прибил страховую компанию Ингосстрах. Об этом подробно писал Швец здорового человека. (Тем, кто не знает — сейчас именно НБУ осуществляет регуляцию рынка страхования). Именно из-за этой СК Коломойский и Дубилет (старший, бывший СЕО Привата) отмывали деньги. Только в последний день перед национализацией – 100+ миллионов гривен. Этим еще при Сытнике занималось НАБУ. А теперь НБУ забрало у Ингосстраха лицензию. И "бабушка" обиделась. Кроме того, потому что "банкиры" еще и обижены за закрытие схем с игорным бизнесом.

2. То, что Дубинскому критически важно продолжить войну против Сороса. У него вообще не очень много поля для маневра, а чтобы как-то зарабатывать и пытаться обратить к себе внимание нужно выбрать большого врага. А атака на НБУ как один из ключевых институтов, успешно выполняющий функцию стабилизации Украины — именно из этой категории. Потому что вполне логично укладывается в линию поведения Дубинского до войны.

Дубинский и его компаньон Деркач (открытый российский агент) с января 2021 находятся под санкциями США за создание пророссийской сети дезинформации. Иронично, что санкции они получили еще тогда, когда президентом США формально оставался Трамп

Напомню, что Дубинский и его компаньон Деркач (открытый российский агент) с января 2021 находятся под санкциями США за создание пророссийской сети дезинформации. Иронично, что санкции они получили тогда, когда президентом США формально оставался Трамп. А Дубинскому даже канал на ютуб убили.

Читайте также: Свободному трудно дышать "единственными новостями", или От "культа личности" нужна бустерная вакцина?

Отмазаться от связей с Деркачем, Онищенко (еще одним беглецом и российским агентом) и Коломойским Дуб не смог. Так что с началом войны немного притаился, даже в Раду не ходил, хотя продолжал время от времени играть на собственных ресурсах.

Отмазаться от связей с Деркачем, Онищенко (еще одним беглецом и российским агентом) и Коломойским Дуб не смог. Так что с началом войны немного притаился, даже в Раду не ходил, хотя продолжал время от времени играть на собственных ресурсах

Учитывая, как война изменила отношение к США в Украине, сегмент антиамериканской политики и соответствующей повестки дня тоже умер. Хотя Дубинский продолжает время от времени и сейчас бороться с "соросятами". И тема с "внешним управлением Западом" время от времени тоже вылезала.

И вот с началом 2023 вылез и сам Александр.

И в парламент стал приходить (это мне подтверждают и нардепы, которые начали регулярно его видеть), и на плюсах вылез несколько раз, и даже 20-баксовых "блоггеров и экспертов" стал скупать в войне с НБУ. Здесь я уже не знаю, то ли совсем деньги закончились, то ли Коломойский вместе с россиянами зажал. Но факт остается фактом: бородатая х-ня атакует НБУ тупым фейком и не забывает вспомнить "плохих американцев".

Читайте также: Легче всего нас разрушить вопросом: "А где вы видите войну?"

Короче, неприятная ситуация.

1. Почему эта мразь в человеческом облике еще может приходить на каналы, выпускающие "единый марафон"? И вообще на какие-либо каналы?

2. Почему его связями с российской агентурой и напрямую россиянами не интересуется СБУ? Хотя они подтверждены нашими союзниками.

Собственно все. Других вопросов у меня нет. Потому что если этот мрак не остановить сейчас, то за Дубинским у нас снова право голоса получат муравьевидные ушлепки.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
политика
НБУ
журналисты
Игорь Коломойский
коллаборанти
пропаганда
Читайте также:
мобілізація
29 мартa, 2023 среда
В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры
Альбіна Дерюгіна та Ганна Безсонова (ліворуч)
29 мартa, 2023 среда
Умер легендарный тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина
Генерал Марк Міллі
28 мартa, 2023 вторник
"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.29
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
30 мартa
14:25
Суд во Франции отказал в экстрадиции Константина Жеваго в Украину
13:56
РФ могла ввезти в Беларусь новую партию ракет, - Беларуски Гаюн
13:54
Обновлено
ФСБ
В России задержан корреспондент The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже
13:46
Роль Китая в войне РФ против Украины имеет важное значение для отношений с ЕС, - глава Еврокомиссии
13:45
Дмитрий Песков
В Кремле сказали, что готовы приютить священнослужителей, которых выселяют из Киево-Печерской лавры
13:28
Власти РФ арестовали начальника ведомства росгвардии Сергея Волкова по обвинениям в коррупции, - ISW
13:20
Впереди еще много тренировок, прежде чем ВСУ будут готовы использовать танки Challenger 2 в бою
13:11
В Киеве прооперировали 13-летнего мальчика с Херсонщины, который получил осколочное ранение
12:59
Госдепартамент США: украинские СМИ лишь "частично свободны"
12:55
Норвегия намерена передать Украине 12 дизель-поездов: первые четыре могут прибыть к лету
12:51
McDonald's открыла в Виннице новое заведение
12:42
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
Павел (Мерседес) Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо
12:42
После небольшого потепления в Украине снова ожидается похолодание, – синоптик Наталья Диденко
12:34
Си Цзиньпин готовит Китай к войне, – Foreign Affairs
12:26
Обновлено
УПЦ (МП) не покинула Лавру, а митрополит Павел говорит, что его вызвала СБУ
12:10
СБУ задержала корректировщика российских обстрелов по подстанциям
12:09
Эксклюзив
Китай начал вести грязную игру: он использует Россию для разрушения Запада, – аналитик Ижак
12:08
OPINION
Зачем суды, если есть соцсети
12:05
В Киеве и дальше будут останавливать транспорт во время воздушных тревог: власти не поддержали петицию
11:58
Оккупанты установили ПВО в центре Мариуполя
11:51
Лукашенко – это марионетка Путина, с ним не о чем говорить, – Порошенко
11:45
Россияне нанесли авиаудар по селу на Херсонщине: повреждено около десяти дворов
11:40
В немецких школах сейчас учатся около 210 тыс. украинских детей
11:00
Дело Полтавского ГОКа: Киевский апелляционный суд в четвертый раз перенес слушания по разблокированию счетов предприятия
10:58
В Минэнерго предупредили о возможных отключениях света в части Одесской и Черниговской областей
10:47
"Защитить ЗАЭС невозможно": Гросси отметил увеличение численности оккупационных войск в Энергодаре
10:35
Волонтеры из Чехии отправили в Украину 15 комплексов противовоздушной обороны Viktor
10:34
Эксклюзив
Военные учения ВСУ
До 100 тыс. украинских военных прошли обучение на полигонах союзников, но цифру нужно удвоить, - Тимочко
10:34
На фото Дмитрий Кулеба
С 1 апреля в Совбезе ООН будет председательствовать Россия: Кулеба назвал это злой шуткой
10:27
Анонс
"Харьковское контрнаступление. Земля": в эфире Еспресо
10:19
Застрелил судмедэксперта за проукраинскую позицию во время оккупации Изюма: правоохранители идентифицировали военного из Дагестана
10:04
ЛНР
Россия готовит манипуляции во время "первых выборов" на временно оккупированной Луганщине, позволит "голосовать" за границей, - ОВА
10:00
OPINION
Российское ядерное оружие в Беларуси ничего не изменит
09:53
Инфографика
Курс валют в Украине: что с ценами на доллар и евро 30 марта
09:53
PR
Предложения КРАИЛ на 2023 год
09:45
Число погибших украинских детей в результате российской войны увеличилось до 466
09:40
Британская разведка: Россия стремится дополнительно мобилизовать 400 тыс. "добровольцев"
09:36
Из-за шторма в Черном море находится один ракетоноситель РФ, также погода критическая для авиации и дронов, - Гуменюк
09:20
Два вертолета американской армии столкнулись во время учебной миссии над Кентукки
09:15
SpaceX запустила в космос еще 56 спутников Starlink
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV