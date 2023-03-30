Пару недель назад я писал, что г-н Дубинский активизировался. Что он снова появился на плюсах. После того как он вылез на плюсах, он и проплаченные "ЛОМы" устроили довольно бестолковую кампанию против НБУ и — как я понимаю — Пышного.

Это та же история, когда депутат от группы "За Будущее" и (Палица — Коломойский) запарковал свой Ролс-Ройс возле НБУ. А дальше Дубинский и несколько "блоггеров и журналистов" написали, что это "решали" приехали в НБУ, чтобы грабить украинский народ.

Читайте также: На двух стульях не усидишь

Это уже очередное обострение людей Коломойского относительно работы НБУ как институции. В этой активизации есть две составляющие:

1. То, что НБУ прибил страховую компанию Ингосстрах. Об этом подробно писал Швец здорового человека. (Тем, кто не знает — сейчас именно НБУ осуществляет регуляцию рынка страхования). Именно из-за этой СК Коломойский и Дубилет (старший, бывший СЕО Привата) отмывали деньги. Только в последний день перед национализацией – 100+ миллионов гривен. Этим еще при Сытнике занималось НАБУ. А теперь НБУ забрало у Ингосстраха лицензию. И "бабушка" обиделась. Кроме того, потому что "банкиры" еще и обижены за закрытие схем с игорным бизнесом.

2. То, что Дубинскому критически важно продолжить войну против Сороса. У него вообще не очень много поля для маневра, а чтобы как-то зарабатывать и пытаться обратить к себе внимание нужно выбрать большого врага. А атака на НБУ как один из ключевых институтов, успешно выполняющий функцию стабилизации Украины — именно из этой категории. Потому что вполне логично укладывается в линию поведения Дубинского до войны.

Дубинский и его компаньон Деркач (открытый российский агент) с января 2021 находятся под санкциями США за создание пророссийской сети дезинформации. Иронично, что санкции они получили еще тогда, когда президентом США формально оставался Трамп

Напомню, что Дубинский и его компаньон Деркач (открытый российский агент) с января 2021 находятся под санкциями США за создание пророссийской сети дезинформации. Иронично, что санкции они получили тогда, когда президентом США формально оставался Трамп. А Дубинскому даже канал на ютуб убили.

Читайте также: Свободному трудно дышать "единственными новостями", или От "культа личности" нужна бустерная вакцина?

Отмазаться от связей с Деркачем, Онищенко (еще одним беглецом и российским агентом) и Коломойским Дуб не смог. Так что с началом войны немного притаился, даже в Раду не ходил, хотя продолжал время от времени играть на собственных ресурсах.

Отмазаться от связей с Деркачем, Онищенко (еще одним беглецом и российским агентом) и Коломойским Дуб не смог. Так что с началом войны немного притаился, даже в Раду не ходил, хотя продолжал время от времени играть на собственных ресурсах

Учитывая, как война изменила отношение к США в Украине, сегмент антиамериканской политики и соответствующей повестки дня тоже умер. Хотя Дубинский продолжает время от времени и сейчас бороться с "соросятами". И тема с "внешним управлением Западом" время от времени тоже вылезала.

И вот с началом 2023 вылез и сам Александр.

И в парламент стал приходить (это мне подтверждают и нардепы, которые начали регулярно его видеть), и на плюсах вылез несколько раз, и даже 20-баксовых "блоггеров и экспертов" стал скупать в войне с НБУ. Здесь я уже не знаю, то ли совсем деньги закончились, то ли Коломойский вместе с россиянами зажал. Но факт остается фактом: бородатая х-ня атакует НБУ тупым фейком и не забывает вспомнить "плохих американцев".

Читайте также: Легче всего нас разрушить вопросом: "А где вы видите войну?"

Короче, неприятная ситуация.

1. Почему эта мразь в человеческом облике еще может приходить на каналы, выпускающие "единый марафон"? И вообще на какие-либо каналы?

2. Почему его связями с российской агентурой и напрямую россиянами не интересуется СБУ? Хотя они подтверждены нашими союзниками.

Собственно все. Других вопросов у меня нет. Потому что если этот мрак не остановить сейчас, то за Дубинским у нас снова право голоса получат муравьевидные ушлепки.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.