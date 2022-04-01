Компьютеры, кофеварки, чайники: оккупанты ограбили Чернобыльскую АЭС, покидая ее территорию
Российские оккупанты занялись мародерством Чернобыльской атомной электростанции, покидая ее территорию
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на заявление главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко.
По его словам, перед уходом оккупанты заставили работников ЧАЭС подписать "акт приема-передачи станции". Всех, кто был против, угрожали увезти с собой в Беларусь.
После подписания "документа" росияне занялись мародерством на станции.
"Начали выносить ценные вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке Чернобыльской АЭС, и частично выезжать... Они разворовали более-менее ценные вещи - компьютеры, какие-то кофеварки, чайники... Оккупанты в машину даже загрузили сервизы, вилки, ложки" , тарелки, которые были в отеле", - сообщает Крамаренко.
Также известно, что на территории ЧАЭС находятся 59 человек персонала. Они провели осмотр станции, российских захватчиком на ней не обнаружили. Однако сообщается, что за пределы ЧАЭС сотрудники не выходили, поскольку там может быть опасно, в частности, заминирована территория.
- По состоянию на 31 марта российские оккупнты покинули территорию Чернобыльской АЭС и город Славутич.
- Кроме того, уходя из ЧАЭС, росияне забрали с собой пленных нацгвардейцев.
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