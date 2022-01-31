"Компромиссов быть не может": Украина в ООН заявила о неприемлемости силового шантажа РФ для принуждения выполнить незаконные требования и призвала к переговорам

Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.



"На фоне беспрецедентных дипломатических встреч в минувшие недели, серьезные обсуждения в Совбезе нужны как никогда. Для того, чтобы представить факты, выслушать позиции и беспокойства друг друга, а также чтобы очертить возможные пути к снижению напряжения. Сейчас 120 тыс. российских войск собраны вдоль границы Украины и в Крыму и сейчас, если добавить ВВС и ВМФ - 130 тыс.. Также российские войска направлены в Беларусь на учения - там разворачиваются дивизионы ракет "Искандер", средства ПВО и истребители. Также Россия начала учения в Черном море с применением десантных, минных кораблей, линкоров и эсминцев. Это усугубляет ситуацию во временно оккупированном Крыму, в Черном море. Также угрожающая тенденция по усилению войск в ОРДЛО - там до 35 тыс. военных, из них - три тысячи штатных военных РФ", - сказал Кислица.



Дипломат напомнил, что в ОРДЛО также идут конвои обеспечения, незаконно пересекающие границу.



"ТКГ недавно в очередной раз достигла понимания относительно режима прекращения огня. Тем не менее, обстрелы не прекратились. Мы с декабря потеряли несколько военнослужащих погибшими и ранеными. В процессе консультаций в ТКГ обсуждения идут по всем направлениям. Мы видим попытки России ограничить возможности трехсторонней контактной группы" дать им достичь важных решений в гуманитарной сфере.Все это сопровождается отрицанием Россией того, что она является стороной конфликта.Они пытаются навязать прямой диалог с их марионеточными администрациями. Россия отказывается вести диалог на политическом уровне. Вопрос заключается в том, зачем российские военные собрались там", - добавил он.



Кислица отметил, что Украина не собирается начинать военное наступление, ни на Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо.



"Украина не видит альтернативы дипломатическому разрешению конфликта. Мы видим увеличение российской дезинформации, в том числе и ложные утверждения, что Украина задумывает нападение. Этого не произойдет и это прямо показывает, что Россия не хочет сбавлять напряженность и ищет поводов для агрессии. Мы не будем поддаваться на четкие провокации. У нас еще нет четких объяснений этих перемещений военных в России. Мы не верим декларациям РФ, а только практическим действиям и отводу войск от границ. Украина отвергает любые попытки использовать угрозу силой, чтобы заставить Украину выполнять незаконные требования. Компромиссов быть не может. Кремль должен помнить, что Украина готова защищать себя", - отметил дипломат.



Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что он готов встретиться с российским коллегой.



"Если у РФ есть какие-то вопросы к Украине, то лучше встретиться и поговорить, а не взимать войска на границы и запугивать Украину. Для Украины приоритет - это достижение устойчивого и безусловного режима огня на Донбассе. Он должен быть гарантирован и надежн и на его основе можно предпринимать дальнейшие шаги. Для этого мы готовы возобновить переговоры в Нормандском формате на любом уровне", - подытожил Кислица.

Напомним, что представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН по Украине в понедельник, 31 января, заявил , что Россия должна выполнить обязательства согласно уставу Организации и не угрожать Украине.

Кроме того, представитель Ирландии на заседании Совбеза ООН по Украине призвала к использованию Нормандского формата для деэскалации конфликта с РФ.

Представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что РФ никогда не называла цифру в 100 тыс. военных на границе с Украиной и призвал предоставить доказательства о возможных планах нападения РФ на Украину.