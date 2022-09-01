Компромисс вместо конфликта: между Сербией и Косово заработали новые правила пересечения границы
После 11 лет противоречий с удостоверениями личности Белград и Приштина унифицировали процедуру, благодаря договоренностям, которых удалось достичь при посредничестве ЕС
Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
Ранее гражданам Косово на сербской границе выдавали другие, сербские въездные/выездные документы, которые должны были заменять косовские. После 11 лет такой практики Белград отменил эту процедуру после договоренностей, достигнутых с Приштиной посредством ЕС.
В свою очередь косовские власти тоже отменили запланированную выдачу косовских документов для въезжающих в Косово обладателей сербских паспортов.
Введение этой процедуры должно было начаться с 1 августа, но 31 июля на севере Косово были сооружены баррикады для блокирования дорог, ведущих к пунктам пропуска Ярине и Брняк, чтобы воспрепятствовать косовским властям в исполнении принятого ими решения.
Тогда Косово отложило это решение на 30 дней, а 27 августа после переговоров с участием европейских и американских посредников отменило. Таким образом, было достигнуто согласие по удостоверениям личности, но по еще одному решению правительства Косово не было достигнуто соглашение.
С 1 сентября Косово начинает процесс перерегистрации автомобилей с сербскими номерами, привязанными к названиям городов, в номера Республики Косово, RKS. Этот процесс должен занять два месяца, и Европейский Союз и США ожидают, что компромиссное решение будет найдено и по этому вопросу.
Для официального Белграда, как заявил директор управления по делам Косово и Метохии правительства Сербии, приемлемым решением было бы введение так называемых нейтральных номеров, от чего Косово отказывается.
В то же время сербские медиа сообщают о бойкоте, который сербы объявили перерегистрации автомобильных номеров.
- Напомним, 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность. Сербское население северной части Косово было не удовлетворено решением запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы. Дело чуть не дошло до вооруженного конфликта.
- 1 августа В Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов, на границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение.
- 6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах, на которых пришли к компромиссу.
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