Компрометируют работу ПВО: Воздушные силы призвали военные администрации урегулировать работу уличных видеокамер
Военные администрации должны урегулировать вопросы работы видеокамер в больших городах, чтобы РФ не могла в режиме реального времени видеть работу украинской системы ПВО и последствия ракетных атак
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната.
"В нашей ситуации, когда в стране есть военное положение, думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями, когда есть работа ПВО, когда есть угроза того, что будет утечка информации, думаю, что органы военной администрации подкорректируют, чтобы синхронизировано как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", – сказал Игнат.
По его словам, необходимо работать не только с государственными, но и коммерческими учреждениями в этом вопросе.
"С камерами по онлайну нужно не только с государственными институтами работать, потому что камеры сегодня есть и на коммерческих структурах, на заправках, на разных заведениях. Надо тоже с этим поработать", - сказал чиновник.
- 16 мая Россия совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев, с использованием одновременно дронов, крылатых и баллистических ракет - она стала восьмой с начала месяца. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.
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