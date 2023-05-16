Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната.

"В нашей ситуации, когда в стране есть военное положение, думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями, когда есть работа ПВО, когда есть угроза того, что будет утечка информации, думаю, что органы военной администрации подкорректируют, чтобы синхронизировано как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", – сказал Игнат.

По его словам, необходимо работать не только с государственными, но и коммерческими учреждениями в этом вопросе.

"С камерами по онлайну нужно не только с государственными институтами работать, потому что камеры сегодня есть и на коммерческих структурах, на заправках, на разных заведениях. Надо тоже с этим поработать", - сказал чиновник.