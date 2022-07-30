Об этом сообщил представитель Пентагона во время брифинга.

Как заявил представитель Минобороны США, ведомство работает над тем, чтобы приобрести "значительное" количество этих запчастей.

"Делаются серьезные усилия для того, чтобы мы могли продолжать производить не только то, что нужно Украине, но и то, что нам нужно", - сказал представитель американского оборонного ведомства.

Координатор Совета национальной безопасности США на закрытом брифинге в пятницу анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.

Также о хороших новостях, которые следует ожидать, рассказал Резников после разговора с американским коллегой.

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