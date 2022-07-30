Комплектующие для самолетов и беспилотники, - в Пентагоне рассказали о новой партии военной помощи Украине
США намерены обеспечить Украину запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а также планируют передать в августе новую партию беспилотников Phoenix Ghost
Об этом сообщил представитель Пентагона во время брифинга.
Как заявил представитель Минобороны США, ведомство работает над тем, чтобы приобрести "значительное" количество этих запчастей.
"Делаются серьезные усилия для того, чтобы мы могли продолжать производить не только то, что нужно Украине, но и то, что нам нужно", - сказал представитель американского оборонного ведомства.
- Координатор Совета национальной безопасности США на закрытом брифинге в пятницу анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.
- Также о хороших новостях, которые следует ожидать, рассказал Резников после разговора с американским коллегой.
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