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Компенсируют снарядный дефицит: Подоляк объяснил важность предоставления Украине кассетных боеприпасов

9 июля, 2023 воскресенье
13:51
Война с Россией Михаил Подоляк

Кассетные боеприпасы могут компенсировать снарядный дефицит военных Вооруженных Сил Украины и одновременно частично восстановить равенство сил на фронте

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Кассетные боеприпасы крайне важны для Украины. Они несколько компенсируют наш снарядный дефицит и частично восстанавливают паритет на поле боя", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в войне с Украиной. Поэтому, учитывая этот факт, предоставление кассетных снарядов Украине является, "по меньшей мере, справедливым".

"А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке – пропорциональной силой…", - добавил советник главы ОП.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США по поводу кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину. 30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов.

6 июля правозащитная организация призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве. В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Еспресо заявил, что из одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать россиян.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, которые США согласились отправить в Украину. 8 июля стало известно, что подобного мнения придерживаются в минобороны Испании и правительстве Канады.

Украина
Россия
оружие
оружие для Украины
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