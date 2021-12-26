Компенсацию за "пакет малыша" можно будет оформить через "Дию"
Денежную компенсацию за "пакет малыша" родителям новорожденных можно будет получить через портал цифровых услуг "Дия"
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в facebook.
По его словам, процедура предоставления "пакета малыша" и выплата денежной компенсации станет еще проще.
"На этой неделе правительство усовершенствовало механизмы получения этой помощи. Теперь родителям новорожденных не нужно подавать справки в бумажной форме о неполучении "пакета малыша" в заведении здравоохранения. Можно будет обратиться за выплатой денежной компенсации его стоимости онлайн через электронную форму в "Дии" , – написал Шмыгаль.
- Напомним, в декабре на портале "Дия" появились новые услуги , среди которых – возможность оформить субсидии.
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