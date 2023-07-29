В Украине тестируют новую услугу в программе "єВідновлення" – выплату компенсаций за разрушенное жилье. С мая через Дию можно было оформить компенсации только за поврежденное жилье, а с 18 июля начали принимать заявки от тех, чье жилье полностью разрушено из-за войны. Когда услуга заработает полноценно, какие документы следует подготовить, чтобы подать заявку на компенсацию и каким образом можно будет получить компенсацию - в материале "Еспресо".

Когда можно подавать заявления на выплату компенсаций

Подача заявок в тестовом режиме происходит только для тех, кто имеет уничтоженное жилье в селе Мощун и городе Бородянка на Киевщине. "Тестовый режим нужен, чтобы проверить систему на предмет взаимодействия, возможности подачи и т.д. Чтобы в случае возникновения технических ошибок, их можно было оперативно исправить", - объясняет коммуникационная команда Министерства восстановления (Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры).

Фото: gettyimages

На фото: разрушенный дом в Бородянке

После завершения тестирования граждане Украины смогут подавать заявки на компенсации за уничтоженное жилье в результате боевых действий, террористических актов и диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской на территории любого населенного пункта на подконтрольной Украине территории. Ожидается, что это произойдет уже в середине августа. В соответствии с Порядком предоставления компенсации, утвержденным КМУ, органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить возможность рассмотрения поданных получателями компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества заявлений начиная с 15 августа 2023 года.

Для компенсаций за утраченное жилье на оккупированной территории обещают подготовить отдельный порядок.

Кто может получить компенсации за уничтоженное жилье

Заявку на компенсацию могут подавать физические лица, являющиеся владельцами (совладельцами) поврежденного или уничтоженного жилья, а также их наследники. Компенсации можно получить за квартиры, частные, садовые и дачные дома, а также объекты незавершенного строительства.

Члены жилищно-строительных кооперативов, выкупившие квартиру, но не оформившие право собственности на нее, также могут получить компенсацию.

Закон "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий..." предусматривает возможность подачи заявки на компенсации объединением совладельцев многоквартирных домов.

Не могут претендовать на компенсацию граждане Украины, к которым применены санкции, а также лица, имеющие судимость за преступления против основ национальной безопасности Украины

Как подать заявку на компенсацию

Органы местного самоуправления, военные администрации должны создать Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества. Претендующий на компенсацию заявитель должен подать заявление на рассмотрение этой комиссии. Сделать это можно двумя способами:

- в электронной форме – через Дию;

- в бумажной форме – через центр предоставления административных услуг, орган социальной защиты населения или нотариуса. При этом администратор ЦНАПа, работник соцзащиты или нотариус все равно будет заполнять заявление с перечнем документов через Дию.

Фото: Дия

Если человек самостоятельно подает заявку через Дию (услуга "Компенсация за уничтоженное имущество"), он должен открыть текущий счет со специальным режимом использования для зачисления компенсации в одном из банков Украины, с которым Минцифры заключен соответствующий договор электронного информационного взаимодействия.

После подачи заявления через Дию должно поступить автоматическое уведомление о регистрации поданного заявления и о начале его рассмотрения.

Можно ли подать на компенсацию, находясь за границей

Теоретически подать заявление на возмещение через Дию можно и находясь за границей, если есть документы на право собственности. "Однако комиссия в присутствии собственника или совладельцев должна зафиксировать, что объект уничтожен. Поэтому физически человек должен находиться на своем объекте, чтобы предоставить комиссии доступ к своему жилью и быть проинформированным о состоянии рассмотрения заявления", - объясняют в коммуникационной команде Министерства восстановления.

То есть если человек, потерявший свое жилье, вынужденно проживает за границей или в другом регионе страны, ему все равно придется приехать, чтобы комиссия сделала заключение, что дом уничтожен.

Что делать, если документы уничтожены вместе с домом

Если утрачены все документы на право собственности, то для его подтверждения нужно обратиться в суд для того, чтобы по его решению установить, что именно вы являетесь собственником.

Если бумажные документы, подтверждающие право собственности, есть, но информация об объекте не внесена в Реестр недвижимого имущества, тогда следует обратиться к регистратору с имеющимися документами и внести в реестр информацию.

На какие виды компенсаций можно рассчитывать

Компенсации могут быть двух видов:

- средства на строительство дома усадебного типа, садового или дачного дома, которые будут перечислены на счет получателя;

- жилищный сертификат на приобретение квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома (в том числе финансирование приобретения такого помещения/дома, который будет построен в будущем, или инвестирование/финансирование его строительства).

Как будут рассчитывать размер компенсаций

Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества устанавливает, что объект считается уничтоженным в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины. Если для поврежденного жилья максимальный размер компенсаций ограничен – 200 000 гривен, то сумма возмещения за полностью разрушенное жилье не ограничена.

Комиссия рассчитывает размер компенсаций по специальной формуле, в которой учитываются несколько обязательных показателей: средняя стоимость 1 кв. м в Украине на вторичном рынке недвижимости по Украине на февраль 2022 года, количество комнат в жилье (для квартир), общая площадь уничтоженного имущества, год постройки жилья (для квартир) и т.д.

Утвержденный показатель стоимости 1 кв. метра жилья на вторичном рынке – 36 422,33 гривни. При этом в зависимости от региона к нему будет применяться специальный коэффициент. Самый высокий коэффициент – Голосеевский, Печерский и Шевченковский районы Киева – 2. Самый низкий коэффициент – 0,5. Это самый распространенный коэффициент, применяемый для большинства районов, удаленных от областных центров.

Компенсации будут выплачивать по очередности – кто первым подал заявку, тот скорее получит средства. В первую очередь на выплаты могут претендовать участники боевых действий, мобилизованные, лица с инвалидностью, наступившей в результате войны, а также лица с инвалидностью первой и второй группы, многодетные семьи.