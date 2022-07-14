Компенсация войны РФ может быть за счет их активов, - Зеленский в Гааге
Владимир Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге по вопросу ответственности РФ за преступления в Украине и выплат компенсации за разрушенные города
Об этом информируют на сайте президента Украины.
Зеленский на конференции в Гааге напомнил, что каждый день в Украине погибают люди – из-за российской агрессии десятки тысяч украинцев убиты.
"Чтобы обеспечить чувство, что справедливость восстанавливается, нужно не только наказать виновных. Нужно дать жертвам преступлений полную помощь и отстроить все разрушенное в результате агрессии. Агрессор должен проиграть и на поле боя, и на уровне смыслов, чтобы война стала тяжелым ущербом прежде всего для агрессора, а не для жертв", – отметил Зеленский.
Президент призвал в Гааге, чтобы заработал компенсационный механизм.
"Мы считаем, что компенсация ущерба за нанесенную агрессию может происходить на средства российских активов и денег, которые находятся за границей в других юрисдикциях. Послевоенное восстановление Украины является чрезвычайно сложным проектом, который может стать успешным с помощью партнеров.
Чем быстрее заработает компенсационный механизм, тем эффективнее активы государства-террориста будут преобразованы в компенсации. И тем меньшее финансовое бремя будут нести наши партнеры", - подчеркнул президент Украины.
Зеленский также призвал собравшихся почтить всех погибших от российских преступлений с 2014 года и по сегодняшний день минутой молчания.
- В Гааге 14 июля проходит международная конференция по координации усилий международного общества, направленных на расследование преступлений, совершенных РФ в Украине, и обеспечение правосудия.
- Министр иностранных дел заявил, что 14 июля на конференции в Гааге Украина будет официально инициировать создание Специального трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии.
- Напомним, 29 июня Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против России по поводу военных преступлений россиян.
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