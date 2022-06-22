Для этого нужно успеть подать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение четырех месяцев с момента нарушения своих прав, однако не позднее 16 января 2023 года, — информирует Министерство цифровой трансформации.

"С сегодняшнего дня сформировать заявление в ЕСПЧ можно онлайн через соответствующую электронную систему: espl.com.ua

Система указывает список ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ: гибель родственника, разрушенное жилье, ранение, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования или насильственное исчезновение человека и т.д. Система упрощает подачу заявления, поскольку содержит все необходимые поля для заполнения и подсказывает гражданам, что именно нужно указать", — говорится в сообщении.

Чтобы подать иск в ЕСПЧ, необходимо заполнить форму на сайте, загрузить необходимые документы, распечатать и отправить заявление в одном из отделений Укрпочты.

При заполнении заявления автоматически сформируется адрес ЕСПЧ, который необходимо наклеить на упакованную отправку в отделении. Почтовые услуги для отправителя являются бесплатными.

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года, вероятность получения компенсации высока.

"Для получения консультации обратитесь в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека в вашем городе: https://helsinki.org.ua/advice-centres/ ", — рекомендуют из Минцифры.

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