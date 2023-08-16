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Компанию "Группа "Вагнер" зарегистрировали в Беларуси. Якобы будут заниматься образованием

16 августа, 2023 среда
19:00
Мир

4 августа в Беларуси зарегистрировали ООО "Группа "Вагнер", которое якобы займется образовательной деятельностью

Об этом сообщает "Бабель".

Сведения о компании "Группа "Вагнер" появились в Едином госреестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей минюста Беларуси.

В реестре указано, что основным видом деятельности компании является образовательная деятельность. Владельцем компании указан гражданин РФ Максим Петров. Датой регистрации ООО "Группа "Вагнер" указано 4 августа 2023 года.

Адрес - село Цель Осиповичского района, где расположен полевой лагерь, куда из РФ прибыли наемники ЧВК Вагнера. Также именно по этому адресу зарегистрировали принадлежащее Евгению Пригожину ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили, что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. В этот же день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили, что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор. Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ЧВК Вагнера.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

3 августа наемники ПВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения. Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил, что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.

16 августа министр обороны Литвы в 1993-1996 гг. и 2000-2004 гг. Линас Линкявичюс высказался, что вагнеровцев на территории Беларуси могут использовать для провокаций на границе с Литвой.

Белорусь
Война с Россией
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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