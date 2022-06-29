Компаниям РФ и Китая ограничен доступ к американским технологиям и товарам

Об этом говорится в сообщении от Голос Америки.

Так, из 36 компаний, 25 базируются в КНР, остальные – в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.

К примеру, российское ООО Intertech Instruments наказано за незаконные поставки Ирана.

В свою очередь, шесть компаний наказаны за поддержку российского военно-промышленного потенциала в нарушение вступившего в силу санкционного режима после вторжения российских войск в Украину.

Отмечается, что внесенные в "черный список" китайские компании и до начала полномасштабного вторжения поставляли в Россию "товары, которые вызывают беспокойство" и продолжают поставки российским контрагентам, против которых введены санкции.

В свою очередь, американские компании, желающие поставлять товары или услуги фигурантам "черного списка" обязаны получить специальную лицензию Минторговли.

28 июня США расширили санкции против России. Они включают запрет на импорт золота и новые санкции против 70 юридических и 29 физических лиц.

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