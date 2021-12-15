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Компания Xiaomi представила новые телевизоры с повышенным качеством картинки
Компания Xiaomi презентовала новые телевизоры Redmi Smart TV X 2022, дисплеи которых характеризуются повышенной до 120 Гц частотой обновления. Благодаря этому изображение на экране стало еще более четким. В телевизорах последних поколений используются различные функции, позволяющие повысить качество картинки. Рассмотрим виды предлагаемых технологий и их характеристики
Функции улучшения изображения
Современные телевизоры предлагают картинку с хорошими показателями яркости и контрастности. Такие возможности обеспечивает использование таких технологий:
- HDR. Расширенный динамический диапазон, который характеризуется высокой пиковой яркостью. В результате этого появляется разнообразие оттенков красного, зеленого, синего, а также их всевозможных комбинаций. Все телевизоры, использующие технологию HDR, получают расширенный цветовой охват и контрастное изображение.
- OLED. Метод формирования изображения основан на применении мерцания органических светодиодов разнообразных цветов при подаче на них управляющего напряжения. К положительным сторонам технологии относятся высокие значения контрастности и яркости, а также малые энергозатраты. Экраны, использующие технологию OLED, на 3–5 см тоньше аналогов. Благодаря большим углам обзора стало возможно выпускать телевизоры изогнутой формы.
- Upscaling. Масштабирование изображения, помогающее увеличить детализацию контента. Благодаря апскейлингу нейросеть не только растягивает картинку, но и дорисовывает недостающие пиксели, сглаживает неровности, убирает размытость движущихся предметов. Производители телевизоров используют оптимизацию алгоритмов масштабирования для разных видов контента: кино, спорта, игр. Это помогает получить наиболее качественное изображение при просмотре.
- Цифровое шумоподавление. Улучшает качество передаваемого видеоизображения. Удаляет шумы в виде «снега», размытости и сетки. Особо это замечается при передаче цифрового сигнала. В телевизорах используется несколько методов подавления шумов.
- Динамическая контрастность. Технология, обеспечивающая телевизору возможность показывать наиболее светлые и темные детали картинки. В зависимости от изображения устройство автоматически выбирает нужный уровень контрастности.
- Local Dimming. Локальное затемнение, которое позволяет видеть черный цвет более насыщенным, тем самым улучшая качество картинки. Эффект обеспечивают плотность и функционал светодиодов, дающих оттенку достаточную глубину.
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