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Компания Xiaomi представила новые телевизоры с повышенным качеством картинки

15 декабря, 2021 среда
17:50
Наука телевизор

Компания Xiaomi презентовала новые телевизоры Redmi Smart TV X 2022, дисплеи которых характеризуются повышенной до 120 Гц частотой обновления. Благодаря этому изображение на экране стало еще более четким. В телевизорах последних поколений используются различные функции, позволяющие повысить качество картинки. Рассмотрим виды предлагаемых технологий и их характеристики

Функции улучшения изображения

Современные телевизоры предлагают картинку с хорошими показателями яркости и контрастности. Такие возможности обеспечивает использование таких технологий:

  1. HDR. Расширенный динамический диапазон, который характеризуется высокой пиковой яркостью. В результате этого появляется разнообразие оттенков красного, зеленого, синего, а также их всевозможных комбинаций. Все телевизоры, использующие технологию HDR, получают расширенный цветовой охват и контрастное изображение. 
  2. OLED. Метод формирования изображения основан на применении мерцания органических светодиодов разнообразных цветов при подаче на них управляющего напряжения. К положительным сторонам технологии относятся высокие значения контрастности и яркости, а также малые энергозатраты. Экраны, использующие технологию OLED, на 3–5 см тоньше аналогов. Благодаря большим углам обзора стало возможно выпускать телевизоры изогнутой формы. 
  3. Upscaling. Масштабирование изображения, помогающее увеличить детализацию контента. Благодаря апскейлингу нейросеть не только растягивает картинку, но и дорисовывает недостающие пиксели, сглаживает неровности, убирает размытость движущихся предметов. Производители телевизоров используют оптимизацию алгоритмов масштабирования для разных видов контента: кино, спорта, игр. Это помогает получить наиболее качественное изображение при просмотре. 

  1. Цифровое шумоподавление. Улучшает качество передаваемого видеоизображения. Удаляет шумы в виде «снега», размытости и сетки. Особо это замечается при передаче цифрового сигнала. В телевизорах используется несколько методов подавления шумов.  
  2. Динамическая контрастность. Технология, обеспечивающая телевизору возможность показывать наиболее светлые и темные детали картинки. В зависимости от изображения устройство автоматически выбирает нужный уровень контрастности.  
  3. Local Dimming. Локальное затемнение, которое позволяет видеть черный цвет более насыщенным, тем самым улучшая качество картинки. Эффект обеспечивают плотность и функционал светодиодов, дающих оттенку достаточную глубину. 
Общество
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