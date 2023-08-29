Компания WordPress продает домены со 100-летней регистрацией
Компания WordPress, существующая уже 20 лет, продает домены со 100-летней регистрацией для тех, кто хочет сохранить свою историю в интернете, или для основателей, чтобы документировать путь своей компании
Об этом пишет издание TechCrunch.
WordPress предоставляет домен со 100-летней регистрацией, автоматическим резервным копированием на несколько серверов и даже в интернет-архивы, расширенными инструментами собственности и хостинга, а также круглосуточной поддержкой.
Такая услуга хранения цифровых активов в течение столетия стоит $38 тыс. одним платежом.
WordPress не сообщает, как он планирует поддерживать домены и резервные копии в актуальном состоянии в интернете, ведь они постоянно меняются или что произойдет с доменами, если компания по какой-то причине решит закрыть программу.
"Я надеюсь, что этот план заставит людей и другие компании задуматься о том, что это подарок новорожденному ребенку — домен и пожизненное место жительства в Интернете, или что вы это сделали как завещание, чтобы ваш вебсайт и история были доступны для будущих поколений", — сказал генеральный директор WordPress Мэтт Малленвег в заявлении.
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