Компания Wise может упростить проведение расчетов в разных валютах для беженцев из Украины.
Wise облегчает процесс пополнения и проведения расчетов для беженцев, покинувших свой дом из-за вторжения РФ в Украину и, вероятно, потерявших доступ к своим картам и счетам
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.
"Украинцы смогут открывать счета в EUR, GBP, USD и других валютах, накапливать деньги в более чем 50 валютах. А также получить универсальную дебетовую платежную карту, поддерживающую оплату всеми этими валютами одновременно", - написал он.
Информацию о том, как открыть новую учетную запись Wise, получить карту и что делать, если вы потеряли все документы, читайте по ссылке.
Wise – компания, занимающаяся электронными переводами средств.
- Напомним, 8 апреля мы сообщали, что ЕС вводит доступный и бесплатный роуминг для украинских беженцев.
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