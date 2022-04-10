Компания Wise может упростить проведение расчетов в разных валютах для беженцев из Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.



"Украинцы смогут открывать счета в EUR, GBP, USD и других валютах, накапливать деньги в более чем 50 валютах. А также получить универсальную дебетовую платежную карту, поддерживающую оплату всеми этими валютами одновременно", - написал он.



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Напомним, 8 апреля мы сообщали, что ЕС вводит доступный и бесплатный роуминг для украинских беженцев.