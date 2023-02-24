Компания Warner Bros. анонсировала новые экранизации "Властелина колец"

Об этом сообщило издание The Guardian .

Генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав объявил в четверг во время телефонной конференции, что было заключено соглашение о создании "нескольких" фильмов по мотивам книг Джона Р. Р. Толкина. Стоимость соглашения с Embracer Group, шведской игровой компанией, владеющей правами на большую часть мира Толкина, пока не разглашается.

Фильмы будут созданы с помощью продюсерской компании Warner Bros. New Line Cinema, выпустившая трилогию, снятую режиссером Питером Джексоном в 2001-2003 годах. Эти фильмы собрали почти 3 миллиарда долларов по всему миру, а третья часть "Возвращение короля" получила 11 премий "Оскар", в том числе за лучший фильм на церемонии вручения премии "Оскар".

В совместном заявлении для Variety Джексон и двое его ближайших коллег по работе над "Властелином колец", Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, сказали, что Warner Bros и Embracer "держали нас в курсе на каждом шагу" работы над новыми фильмами.

"Мы с нетерпением ждем дальнейших разговоров с ними, чтобы услышать их видение развития франшизы", - сказали Джексон, Уолш и Бойенс.

Известно, что Embracer приобрела права на фильмы, игры, сувенирную продукцию, тематические парки и живые постановки "Властелина колец", когда купила Middle-earth Enterprises в 2022 году.

"После недавнего приобретения Middle-earth Enterprises мы рады начать новое совместное путешествие с New Line Cinema и Warner Bros Pictures, возвращая бесподобный мир Толкина на большой экран новыми и увлекательными способами", - сказал Ли Гинчард, генеральный директор Embracer Freemode.

"Мы понимаем, насколько эти произведения ценны, и, работая вместе с нашими партнерами из New Line Cinema и Warner Bros Pictures, мы планируем почтить прошлое, смотреть в будущее и соблюдать высочайший уровень качества и производственных ценностей".

Новые руководители киноподразделения Warner Bros, Майк Де Лука и Пэм Абди, руководящие фильмами Warner и New Line, стоят за новым многолетним соглашением, которое будет означать, что студия сможет создавать полнометражные фильмы, основанные на книгах Толкина "Властелин колец" и "Гоббит".