Компания Warner Bros. анонсировала новые экранизации "Властелина колец"
Кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema заключили соглашение со шведским медиахолдингом Embracer Group, что позволит создать новые экранизации по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина
Об этом сообщило издание The Guardian .
Генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав объявил в четверг во время телефонной конференции, что было заключено соглашение о создании "нескольких" фильмов по мотивам книг Джона Р. Р. Толкина. Стоимость соглашения с Embracer Group, шведской игровой компанией, владеющей правами на большую часть мира Толкина, пока не разглашается.
Фильмы будут созданы с помощью продюсерской компании Warner Bros. New Line Cinema, выпустившая трилогию, снятую режиссером Питером Джексоном в 2001-2003 годах. Эти фильмы собрали почти 3 миллиарда долларов по всему миру, а третья часть "Возвращение короля" получила 11 премий "Оскар", в том числе за лучший фильм на церемонии вручения премии "Оскар".
В совместном заявлении для Variety Джексон и двое его ближайших коллег по работе над "Властелином колец", Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, сказали, что Warner Bros и Embracer "держали нас в курсе на каждом шагу" работы над новыми фильмами.
"Мы с нетерпением ждем дальнейших разговоров с ними, чтобы услышать их видение развития франшизы", - сказали Джексон, Уолш и Бойенс.
Известно, что Embracer приобрела права на фильмы, игры, сувенирную продукцию, тематические парки и живые постановки "Властелина колец", когда купила Middle-earth Enterprises в 2022 году.
"После недавнего приобретения Middle-earth Enterprises мы рады начать новое совместное путешествие с New Line Cinema и Warner Bros Pictures, возвращая бесподобный мир Толкина на большой экран новыми и увлекательными способами", - сказал Ли Гинчард, генеральный директор Embracer Freemode.
"Мы понимаем, насколько эти произведения ценны, и, работая вместе с нашими партнерами из New Line Cinema и Warner Bros Pictures, мы планируем почтить прошлое, смотреть в будущее и соблюдать высочайший уровень качества и производственных ценностей".
Новые руководители киноподразделения Warner Bros, Майк Де Лука и Пэм Абди, руководящие фильмами Warner и New Line, стоят за новым многолетним соглашением, которое будет означать, что студия сможет создавать полнометражные фильмы, основанные на книгах Толкина "Властелин колец" и "Гоббит".
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