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Компания Walt Disney увольняет 7 тыс. работников

28 мартa, 2023 вторник
18:07
Мир

Компания Walt Disney в понедельник, 27 марта, начала увольнение 7 тыс. работников, поскольку она стремится контролировать расходы и создать более упорядоченный бизнес

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо исполнительного директора Walt Disney Co. Боба Айгера.

С помощью увольнений в Walt Disney Co. планируют сэкономить 5,5 млрд долларов на расходах и сделать свой потоковый бизнес прибыльным.

Агентство сообщает, что увольнение такого количества работников повлияет на четыре основных подразделения компании – Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products и корпоративный отдел. Сокращения не затронули отдел спортивного канала ESPN, однако ожидается, что его включат в дальнейшие списки на увольнение работников.

Айгер заявил, что первую группу сотрудников, которых сократили, известят в течение четырех дней после оглашения решения о сокращении. Вторая группа людей, которых будут увольнять в апреле, будет более масштабной, поскольку будут сокращать, по словам исполнительного директора, "с еще несколькими тысячами штатов". Финальный раунд сокращений состоится в начале лета.

"Сложная реальность многих коллег и друзей, покидающих Disney, - это то, что мы воспринимаем легкомысленно", - написал Айгер и добавил, что многие работники компании привносят в свою работу любовь к Disney на всю жизнь.

Источник Reuters сообщил, что увольнения в первую очередь затронули отделы телевизионного производства и закупки. Это привело к уходу высшего руководства. Сама компания тщательно скрывала детали сокращений.

  • 3 октября американская компания The Walt Disney Company начала выход из российского рынка.
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