Компания Walt Disney увольняет 7 тыс. работников
Компания Walt Disney в понедельник, 27 марта, начала увольнение 7 тыс. работников, поскольку она стремится контролировать расходы и создать более упорядоченный бизнес
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо исполнительного директора Walt Disney Co. Боба Айгера.
С помощью увольнений в Walt Disney Co. планируют сэкономить 5,5 млрд долларов на расходах и сделать свой потоковый бизнес прибыльным.
Агентство сообщает, что увольнение такого количества работников повлияет на четыре основных подразделения компании – Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products и корпоративный отдел. Сокращения не затронули отдел спортивного канала ESPN, однако ожидается, что его включат в дальнейшие списки на увольнение работников.
Айгер заявил, что первую группу сотрудников, которых сократили, известят в течение четырех дней после оглашения решения о сокращении. Вторая группа людей, которых будут увольнять в апреле, будет более масштабной, поскольку будут сокращать, по словам исполнительного директора, "с еще несколькими тысячами штатов". Финальный раунд сокращений состоится в начале лета.
"Сложная реальность многих коллег и друзей, покидающих Disney, - это то, что мы воспринимаем легкомысленно", - написал Айгер и добавил, что многие работники компании привносят в свою работу любовь к Disney на всю жизнь.
Источник Reuters сообщил, что увольнения в первую очередь затронули отделы телевизионного производства и закупки. Это привело к уходу высшего руководства. Сама компания тщательно скрывала детали сокращений.
- 3 октября американская компания The Walt Disney Company начала выход из российского рынка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.73
Покупка 37.73Продажа 38.53
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное