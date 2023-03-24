Компания-владелец Leroy Merlin планирует передать контроль над магазинами в РФ местному менеджменту
Французская группа ADEO объявила о передаче контроля над всеми магазинами строительных товаров Leroy Merlin Russia российскому менеджменту
Об этом говорится в заявлении на сайте группы ADEO.
"После более 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и обеспечить, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей", - говорится в заявлении.
ADEO отмечает, что передача контроля над Leroy Merlin Russia и выход с российского рынка является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с нормами международного права. Также отмечают, что работу начали после того, как приостановили все инвестиции группы в Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Посодействовала этому и постепенная независимость местных операций.
Впрочем, окончательно принять передачу контроля над российскими магазинами Leroy Merlin должны соответствующие органы в РФ.
"В течение всего процесса приоритет ADEO состоит в том, чтобы действовать ответственно, уважая всех сотрудников", - подчеркнули в заявлении.
- 5 апреля 2022 года стало известно, что продолжающая работать на рынке РФ материнская компания Leroy Merlin заблокировала работу украинского подразделения. Также Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Leroy Merlin в список международных спонсоров войны
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