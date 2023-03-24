Компания-владелец Leroy Merlin планирует передать контроль над магазинами в РФ местному менеджменту

Об этом говорится в заявлении на сайте группы ADEO.

"После более 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и обеспечить, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей", - говорится в заявлении.

ADEO отмечает, что передача контроля над Leroy Merlin Russia и выход с российского рынка является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с нормами международного права. Также отмечают, что работу начали после того, как приостановили все инвестиции группы в Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Посодействовала этому и постепенная независимость местных операций.

Впрочем, окончательно принять передачу контроля над российскими магазинами Leroy Merlin должны соответствующие органы в РФ.

"В течение всего процесса приоритет ADEO состоит в том, чтобы действовать ответственно, уважая всех сотрудников", - подчеркнули в заявлении.