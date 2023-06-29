Компания Virgin Galactic совершила первый коммерческий суборбитальный полет
Космоплан SpaceShipTwo, компании Virgin Galactic, успешно совершил свой первый коммерческий полет. Борт поднялся на высоту в 85 километров, а пассажиры – итальянские исследователи – провели в условиях невесомости серию экспериментов.
Об этом сообщает издание SpaceNews.
Компания Virgin Galactic разрабатывает проект суборбитального космоплана для космического туризма с начала 2000-х годов. Суть проекта состоит в том, что самолет-носитель вывозит относительно небольшой космоплан на высоту около 10 километров, где он отделяется, запускает ракетный двигатель и совершает суборбитальный полет, после которого возвращается на аэродром, где совершает посадку, как самолет. Первый прототип SpaceShipOne преодолел предел космоса еще в 2003 году, но начало коммерческих полетов сильно задержалось, в частности, из-за катастрофы SpaceShipTwo в 2014 году, где погиб один из пилотов.
Запуск состоялся из космопорта "Америка" в Нью-Мексико в 17:30 по киевскому времени. Космоплан VSS Unity (второй аппарат из серии SpaceShopTwo) сперва доставил на высоту около 14 километров самолет-носитель, после чего в 18:30 VSS Unity отстыковался и продолжил движение вверх с собственными двигателями. На Землю экипаж вернулся в 18:43 по Киеву.
На борту космоплана было шесть человек: два пилота, работник Virgin Galactic и три итальянских исследователя, которые должны были провести 13 экспериментов, среди которых в частности измерения космической радиации, опыты по влиянию невесомости на жидкости и процессы горения, а также испытание нового противоперегрузочного костюма.
Важно отметить, что все они побывали в космосе только по версии воздушных сил США, согласно которой его пределом считается высота в 80 километров. Международная авиационная федерация называет границей космоса так называемую линию Кармана – высоту в 100 километров.
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