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Компания Virgin Galactic совершила первый коммерческий суборбитальный полет

29 июня, 2023 четверг
22:20
Новости

Космоплан SpaceShipTwo, компании Virgin Galactic, успешно совершил свой первый коммерческий полет. Борт поднялся на высоту в 85 километров, а пассажиры – итальянские исследователи – провели в условиях невесомости серию экспериментов.

Об этом сообщает издание SpaceNews.

Компания Virgin Galactic разрабатывает проект суборбитального космоплана для космического туризма с начала 2000-х годов. Суть проекта состоит в том, что самолет-носитель вывозит относительно небольшой космоплан на высоту около 10 километров, где он отделяется, запускает ракетный двигатель и совершает суборбитальный полет, после которого возвращается на аэродром, где совершает посадку, как самолет. Первый прототип SpaceShipOne преодолел предел космоса еще в 2003 году, но начало коммерческих полетов сильно задержалось, в частности, из-за катастрофы SpaceShipTwo в 2014 году, где погиб один из пилотов.

Запуск состоялся из космопорта "Америка" в Нью-Мексико в 17:30 по киевскому времени. Космоплан VSS Unity (второй аппарат из серии SpaceShopTwo) сперва доставил на высоту около 14 километров самолет-носитель, после чего в 18:30 VSS Unity отстыковался и продолжил движение вверх с собственными двигателями. На Землю экипаж вернулся в 18:43 по Киеву.

На борту космоплана было шесть человек: два пилота, работник Virgin Galactic и три итальянских исследователя, которые должны были провести 13 экспериментов, среди которых в частности измерения космической радиации, опыты по влиянию невесомости на жидкости и процессы горения, а также испытание нового противоперегрузочного костюма.

Важно отметить, что все они побывали в космосе только по версии воздушных сил США, согласно которой его пределом считается высота в 80 километров. Международная авиационная федерация называет границей космоса так называемую линию Кармана – высоту в 100 километров.

  • 30 марта 2021 года компания Virgin Galactic представила пилотируемый космический самолет – блестящий серебристый аппарат под названием VSS Imagine
  • Космолит VSS Unity с двумя пилотами на борту 23 мая 2021 года поднялся до верхних слоев атмосферы и достиг пределов космического пространства, после чего успешно вернулся на землю.
  • 11 июля 2021 года компания совершила первый космический полет, в котором принял участие ее владелец – миллиардер Ричард Брэнсон.
  • В мае 2023 года компания Virgin Galactic Holdings заявила , что планирует совершить первый коммерческий полет в космос в конце июня этого года.
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