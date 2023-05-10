Об этом сообщает Reuters.

Акции компании подскочили на 4% после того, как компания заявила, что майская миссия станет последним испытанием системы космического корабля и опыта астронавтов, прежде чем открыть его для коммерческих услуг.



В мае прошлого года авиакомпания при поддержке миллиардера Ричарда Брэнсона отложила коммерческие рейсы до первого квартала 2023 года из-за кризиса цепи поставок и нехватки рабочей силы.

После продолжительной модернизации своего ориентированного на круизы космического корабля в феврале Virgin Galactic снова открыла билеты на космический корабль по цене 450 000 долларов США на человека с первоначальным взносом в 150 000 долларов США.