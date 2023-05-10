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Компания Virgin Galactic начнет коммерческие полеты в космос в конце июня, - Reuters

10 мая, 2023 среда
11:27
Технологии Virgin Galactic

В компании Virgin Galactic Holdings заявили, что планируют совершить первый коммерческий полет в космос в конце июня этого года

Об этом сообщает Reuters.

Акции компании подскочили на 4% после того, как компания заявила, что майская миссия станет последним испытанием системы космического корабля и опыта астронавтов, прежде чем открыть его для коммерческих услуг.

В мае прошлого года авиакомпания при поддержке миллиардера Ричарда Брэнсона отложила коммерческие рейсы до первого квартала 2023 года из-за кризиса цепи поставок и нехватки рабочей силы.

После продолжительной модернизации своего ориентированного на круизы космического корабля в феврале Virgin Galactic снова открыла билеты на космический корабль по цене 450 000 долларов США на человека с первоначальным взносом в 150 000 долларов США.

Общество
Мир
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