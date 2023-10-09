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Компания VEON, владелец Киевстара, продала российские активы Beeline

9 октября, 2023 понедельник
17:22
Война с Россией

Нидерландский холдинг Veon больше не является владельцем российского Вымпелкома (бренд Beeline). Компания, которой принадлежит Киевстар, продала свои активы

Об этом информируют на официальном сайте .

Мобильный оператор Beeline, один из лидеров российского рынка, перешел под контроль своего руководства во главе с Александром Торбаховым. Veon не вправе выкупить его обратно, сообщает холдинг.

Холдинг остается в шести странах мира: Пакистан, Украина, Бангладеш, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Гендиректор Каан Терзиоглу сказал, что выход из России значительно укрепляет позицию компании по достижению ее стратегических целей.

Справочно. VEON – это коммуникационная и технологическая компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи в разных странах мира. Основана в 1992 году в Москве под названием Вымпелком, но больше известна по бренду Билайн. Она являлась одним из первых операторов мобильной связи в России. Основными акционерами VEON являются LetterOne Holdings, принадлежащая основателям Альфа-Групп, в том числе Михаилу Фридману.

В Украине VEON является владельцем мобильного оператора Киевстар. Холдинг открыл во Львове Глобальный сервисный центр, обслуживающий операции по финансам, закупкам и HR-процессам в нескольких странах.

  • 2 ноября в Reuters сообщили, что голландский телекоммуникационный оператор Veon планирует продать свои российские подразделения, составляющие более половины его доходов. Известно, что прибыль Билайн до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за первые восемь месяцев 2022 года составила 325 миллионов долларов. Он конкурирует с большим конкурентом МТС, а также с "МегаФоном" и "Теле2". У Veon около 3,2 млрд долларов наличности и 8,1 млрд долларов долга.
  • Впоследствии стало известно, что оператор Veon продаст свой российский бизнес Вымпелком российскому менеджменту за 2,15 миллиарда долларов.
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