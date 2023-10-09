Компания VEON, владелец Киевстара, продала российские активы Beeline
Нидерландский холдинг Veon больше не является владельцем российского Вымпелкома (бренд Beeline). Компания, которой принадлежит Киевстар, продала свои активы
Об этом информируют на официальном сайте .
Мобильный оператор Beeline, один из лидеров российского рынка, перешел под контроль своего руководства во главе с Александром Торбаховым. Veon не вправе выкупить его обратно, сообщает холдинг.
Холдинг остается в шести странах мира: Пакистан, Украина, Бангладеш, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Гендиректор Каан Терзиоглу сказал, что выход из России значительно укрепляет позицию компании по достижению ее стратегических целей.
Справочно. VEON – это коммуникационная и технологическая компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи в разных странах мира. Основана в 1992 году в Москве под названием Вымпелком, но больше известна по бренду Билайн. Она являлась одним из первых операторов мобильной связи в России. Основными акционерами VEON являются LetterOne Holdings, принадлежащая основателям Альфа-Групп, в том числе Михаилу Фридману.
В Украине VEON является владельцем мобильного оператора Киевстар. Холдинг открыл во Львове Глобальный сервисный центр, обслуживающий операции по финансам, закупкам и HR-процессам в нескольких странах.
- 2 ноября в Reuters сообщили, что голландский телекоммуникационный оператор Veon планирует продать свои российские подразделения, составляющие более половины его доходов. Известно, что прибыль Билайн до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за первые восемь месяцев 2022 года составила 325 миллионов долларов. Он конкурирует с большим конкурентом МТС, а также с "МегаФоном" и "Теле2". У Veon около 3,2 млрд долларов наличности и 8,1 млрд долларов долга.
- Впоследствии стало известно, что оператор Veon продаст свой российский бизнес Вымпелком российскому менеджменту за 2,15 миллиарда долларов.
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