Компания VEON, владелец Киевстара, продала российские активы Beeline

Об этом информируют на официальном сайте .

Мобильный оператор Beeline, один из лидеров российского рынка, перешел под контроль своего руководства во главе с Александром Торбаховым. Veon не вправе выкупить его обратно, сообщает холдинг.

Холдинг остается в шести странах мира: Пакистан, Украина, Бангладеш, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Гендиректор Каан Терзиоглу сказал, что выход из России значительно укрепляет позицию компании по достижению ее стратегических целей.

Справочно. VEON – это коммуникационная и технологическая компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи в разных странах мира. Основана в 1992 году в Москве под названием Вымпелком, но больше известна по бренду Билайн. Она являлась одним из первых операторов мобильной связи в России. Основными акционерами VEON являются LetterOne Holdings, принадлежащая основателям Альфа-Групп, в том числе Михаилу Фридману.

В Украине VEON является владельцем мобильного оператора Киевстар. Холдинг открыл во Львове Глобальный сервисный центр, обслуживающий операции по финансам, закупкам и HR-процессам в нескольких странах.