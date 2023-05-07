Компания Twitter признала, что функция "Круг" имела проблемы с конфиденциальностью
Компания Twitter признала, что функция "Круг", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью
Об этом информирует The Guardian .
Отмечают, что компания Twitter направила пользователям электронное письмо, в котором признала, что функция "Круг" в соцсети не работала должным образом. Так, твиты, которые были опубликованы в "Круге" для ряда подписчиков и содержали определенную конфиденциальную информацию, могли видеть и те пользователи, которые не были добавлены в этот "Круг".
Ранее пользователи соцсети начали жаловаться, что твиты из "Круга" начали получать лайки и просмотры из тех аккаунтов, которые не должны были их видеть. Twitter же поначалу не признавал проблемы и давал автоматические ответы на жалобы.
Теперь компания отмечает, что проблема была обнаружена командой безопасности. Теперь ее уже исправили, и теперь твиты из "Круга" больше не будут показываться за его пределами.
"Twitter стремится защищать конфиденциальность людей, которые пользуются нашим сервисом, и мы понимаем риски, которые может создать подобный инцидент, и мы сожалеем, что это произошло", - заявили в компании.
Справка: Функция "Круг" в Twitter, подобно функции "Близкие друзья" в Instagram, позволяет публиковать сообщения исключительно для ограниченного круга людей, которых бы выбирали пользователи самостоятельно. Так люди могут делиться откровенными мыслями, изображениями, непрофессиональными высказываниями или другой конфиденциальной информацией исключительно с рядом подписчиков, не рискуя распространить эту информацию на более широкий круг людей.
- 24 апреля стало известно, что в соцсети Twitter возвращают "синюю галочку" без оплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков.
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