Компания Tolexis Trading Limited обжалует решение суда о расторжении договора о создании ООО "ЗТМК"
Инвестор ЗТМК будет защищать свои права в Верховном Суде
Компания Tolexis Trading Limited обжалует решение Центрального апелляционного хозяйственного суда (дело №910/1245/17 от 30 ноября 2021 года) о расторжении договора о создании ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" между Фондом госимущества Украины и инвестором ЗТМК – кипрской компанией, а также возврат государству целостного имущественного комплекса.
Решение является необоснованным и политически мотивированным, оно принято с целым рядом процессуальных нарушений.
"Мы будем обязательно обжаловать это решение в Верховном Суде", – заявил адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский. "Ускоренное принятие решения и целый ряд процессуальных нарушений, которые мы увидели, дают нам основания говорить о политическом давлении на суд. Компания Tolexis Trading Limited не предоставила возможность подать свои интересы в суде, суд прошел без представителя Tolexis. Также следует отметить, что Коллегия судей менялась несколько раз без видимых причин" - говорит адвокат.
Позиция Tolexis Trading Limited по этому делу неизменна: разрыв учредительного договора о создании ООО "ЗТМК" и передача ЦПК предприятия государству являются незаконными. Инвестор полностью выполнил все обязательства в рамках договора и проинвестировал в ЗТМК 110 млн долларов США.
"Это часть рейдерского плана по отжиму предприятия y иностранного инвестора под конкретного покупателя. Такие действия государства полностью отобьют любое желание у иностранных инвесторов участвовать в приватизации", - добавил адвокат.
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