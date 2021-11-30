Компания Tolexis Trading Limited обжалует решение суда о расторжении договора о создании ООО "ЗТМК"

Компания Tolexis Trading Limited обжалует решение Центрального апелляционного хозяйственного суда (дело №910/1245/17 от 30 ноября 2021 года) о расторжении договора о создании ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" между Фондом госимущества Украины и инвестором ЗТМК – кипрской компанией, а также возврат государству целостного имущественного комплекса.

Решение является необоснованным и политически мотивированным, оно принято с целым рядом процессуальных нарушений.

"Мы будем обязательно обжаловать это решение в Верховном Суде", – заявил адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский. "Ускоренное принятие решения и целый ряд процессуальных нарушений, которые мы увидели, дают нам основания говорить о политическом давлении на суд. Компания Tolexis Trading Limited не предоставила возможность подать свои интересы в суде, суд прошел без представителя Tolexis. Также следует отметить, что Коллегия судей менялась несколько раз без видимых причин" - говорит адвокат.

Позиция Tolexis Trading Limited по этому делу неизменна: разрыв учредительного договора о создании ООО "ЗТМК" и передача ЦПК предприятия государству являются незаконными. Инвестор полностью выполнил все обязательства в рамках договора и проинвестировал в ЗТМК 110 млн долларов США.

"Это часть рейдерского плана по отжиму предприятия y иностранного инвестора под конкретного покупателя. Такие действия государства полностью отобьют любое желание у иностранных инвесторов участвовать в приватизации", - добавил адвокат.

Напомним, 18 июня Совбез ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

24 июня президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb