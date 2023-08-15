Об этом сообщает агентство Reuters.

Новые Model S и X будут стоить 78 490 и 88 490 долларов США соответственно, что примерно на 10% дешевле предыдущих бюджетных моделей. Они будут доступны для доставки начиная с сентября-октября этого года.

Самая низкая цена на автомобили касается электрокаров с "жемчужно-белым" экстерьером и полностью черным салоном, остальные цвета будут стоить дороже.

В частности, отмечается, что новый седан Model S имеет запас хода до 515 км, что меньше, чем в предыдущих версиях с запасом хода до 652 км. Новый внедорожник Model X имеет запас хода до 433 км, что меньше, чем в предыдущих версиях с запасом хода до 560 км.

Автопроизводитель из Остина, штат Техас, снизил цены в США, Китае и других рынках с конца прошлого года и предложил другие стимулы для уменьшения своих запасов, пытаясь защититься от конкуренции и экономической неопределенности.

Последние новости о компании

В середине апреля компания Tesla в очередной раз снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.

В начале марта Tesla уже в пятый раз в этом году снизила в США цены на свои самые дорогие электрические автомобили: Model S и Model X.

18 мая Tesla предложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.

21 июня исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну. Объявление ожидается в ближайшее время.

6 июля на китайском правительственном мероприятии Маск выразил свое видение роботизированного будущего, но призвал к большему контролю ИИ.

7 июля стало известно о том, что компания Tesla Inc. начала увольнять некоторых работников на производстве аккумуляторов для электромобилей на заводе в Китае, в то время как ценовая война между производителями ослабевает.

Также 7 июля сообщалось, что Tesla заявила, что будет давать в Китае новым покупателям своих пользующихся наибольшим спросом электромобилей скидку в размере почти 500 долларов США, если они предъявят рекомендацию от уже действующего владельца электрокара компании.

20 июля сообщалось, что генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о возможном продолжении снижения цен на электромобили в связи с тем, что мировая экономика переживает турбулентное время.

14 августа сообщалось, что компания Tesla Inc снизила цены в Китае на свои модели Model Y с 14 августа на 14 000 юаней ($1 934,58).