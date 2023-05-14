Компания SpaceX запустила в космос 56 новых спутников Starlink и посадила ракету в море
Компания SpaceX утром 14 мая запустила на орбиту 56 новых широкополосных спутников Starlink и в рамках последней успешной миссии посадила в море ракету
Об этом информирует Space.
В воскресенье в 01:03 по восточному времени со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде запустили в космос ракету Falcon 9. На своем борту она несла 56 новых спутников Starlink.
Первая ступень ракеты вернулась на Землю через 8,5 минуты после старта. Она приземлилась на беспилотный корабль SpaceX "Просто прочти инструкцию", который в настоящее время находился в Атлантическом океане. Это стало 11 запуском и посадкой этого ракетоносителя.
Верхняя ступень Falcon 9 вывела 56 спутников на низкую орбиту Земли. Все спутники планируют развернуть примерно через 65 минут после запуска.
Запуск Falcon 9 в это воскресенье стал 26 полетом ракеты. Также это стало 31 орбитальной миссией для SpaceX в 2023 году. Кроме того, в настоящее время компания запустила в космос около 4400 спутников Starlink. Более 4 тыс. из них сейчас активны.
- 11 мая космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведшей на околоземную орбиту 51 спутник мобильного интернета Starlink.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное