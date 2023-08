Компания SpaceX запустила в космос 21 спутник Starlink

Об этом компания сообщила в соцсети Х (twitter).

"Подтверждено развертывание 21 Starlink спутника", - говорится в сообщении.

Издание Space указывает , что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 21 спутником Starlink на борту был осуществлен в 07:37 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США. Запуск планировали на 17 августа, однако его пришлось перенести через ураган "Хиллари".

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись в море на беспилотном корабле Of Course I Still Love You примерно через 8,5 минут после запуска.