Компания SpaceX запустила в космос 21 спутник Starlink
Американская компания SpaceX во вторник, 22 августа, вывела на орбиту новую партию из 21 интернет-спутника Starlink: запуск ракеты-носителя задержали на пять дней
Об этом компания сообщила в соцсети Х (twitter).
"Подтверждено развертывание 21 Starlink спутника", - говорится в сообщении.
Издание Space указывает , что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 21 спутником Starlink на борту был осуществлен в 07:37 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США. Запуск планировали на 17 августа, однако его пришлось перенести через ураган "Хиллари".
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись в море на беспилотном корабле Of Course I Still Love You примерно через 8,5 минут после запуска.
- 7 августа ночью SpaceX развернула 22 интернет-спутника Starlink и посадила возвращающуюся ракету на корабль в море.
- 11 августа в космос отправили еще одну парию из 22 интернет-спутников Starlink.
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